Acontece Grupo Fleming inaugura pré-vestibular em Rio Grande

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação/ Fleming)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grupo Fleming, referência em preparação para aprovações em Medicina, está com duas novidades no Rio Grande do Sul: as chegadas do pré-vestibular em Rio Grande e do Ensino Médio em Pelotas. Agora, a marca passa a estar em seis cidades gaúchas. Além de Rio Grande, Pelotas e da Capital, onde o Fleming nasceu, Santa Maria, Caxias do Sul e Passo Fundo também contam com as aulas do curso, que ainda tem unidades em Santa Catarina e no Paraná.

“As inaugurações completam uma agenda de investimentos do Fleming prevista no plano de expansão até 2021. A partir de 2022, estamos prevendo a continuidade da expansão da marca nos três Estados do Sul, tanto com o pré-vestibular, quanto com o Ensino Médio”, destaca Paulo Landim, CEO do Grupo.

Além de 11 pré-vestibulares, o Fleming tem 5 colégios – em Porto Alegre, Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas e Concórdia (SC) – que atuam com desenvolvimento de projetos integrados. Mais informações referentes às matrículas para as primeiras turmas do pré-vestibular em Rio Grande podem ser solicitadas pelo WhatsApp (53) 99167-5501. As pré-inscrições para as primeiras turmas do colégio em Pelotas estão abertas e podem ser realizadas no site, clique aqui.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece