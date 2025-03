Rio Grande do Sul Grupo gaúcho é alvo de operação por lavagem de dinheiro e sonegação fiscal de R$ 34 milhões

Por Redação O Sul | 12 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Agentes cumpriram ordens judiciais em Porto Alegre, Guaíba e Rio de Janeiro. (Foto: Divulgação/MPRS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) deflagrou nessa quarta-feira (12) uma operação contra grupo criminoso investigado por lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e falsificação de documentos. Foram cumpridas duas ordens judiciais de busca em Porto Alegre e uma em Guaíba (Região Metropolitana da Capital), além de mandados de prisão no Rio de Janeiro, cujas autoridades atuam de forma conjunta com as gaúchas na ofensiva.

De acordo com a Promotoria de Porto Alegre especializada em crimes contra a ordem tributária, o montante sonegado é superior a R$ 34 milhões. A Justiça também decretou a indisponibilidade de bens dos investigados e de uma empresa envolvida nos fatos apurados.

Um dos envolvidos está preso preventivamente. Ele já responde a processos penais por crimes tributários, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

A investigação e a coordenação da operação, denominada “Espectro”, são do promotor Diego Rosito de Vilas. Também participam da ofensiva seus colegas Maristela Schneider e André Dal Molin, coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Geaco) do MPRS.

Avanço

Trata-se da terceira operação deflagrada nos últimos 90 dias pelo Ministério Público gaúcho envolvendo delitos contra a ordem tributária. A instituição tem intensificado ações nessa área, inclusive em conjunto com a Receita Estadual e com a Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

“Tais medidas buscam fortalecer o combate aos crimes tributários e ampliar as possibilidades de recuperação dos valores sonegados, viabilizando políticas públicas relacionadas aos serviços essenciais para a população, além de evitar que, por meio da fraude, haja uma concorrência desleal no setor privado, causando prejuízos aos empreendedores que cumprem as leis”, ressalta o órgão.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/grupo-gaucho-e-alvo-de-operacao-por-lavagem-de-dinheiro-e-sonegacao-fiscal-de-r-34-milhoes/

Grupo gaúcho é alvo de operação por lavagem de dinheiro e sonegação fiscal de R$ 34 milhões

2025-03-12