Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2025

Com a vitória por 2 a 1 no jogo de ida, o Tricolor tem a vantagem do empate. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Na manhã dessa quinta-feira (27), no CT Luiz Carvalho, o elenco do Grêmio realizou o penúltimo treinamento antes da partida contra o Juventude, válida pela semifinal do Campeonato Gaúcho, que ocorrerá neste sábado (1º), às 16h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Com a vitória por 2 a 1 no jogo de ida, o time da Capital tem a vantagem do empate.

Após o aquecimento, os jogadores iniciaram a atividade no Campo 3 sob a orientação da equipe de preparação física. Foi realizado um treino com bola, focado em passes rápidos, intensa mobilidade e mudanças de direção.

Em seguida, Gustavo Quinteros dividiu o trabalho em duas partes: técnica e tática. Na parte técnica, comandou uma dinâmica de ataque contra defesa, com movimentações para a linha de fundo, cruzamentos para finalização dos atacantes e infiltrações pelo meio da área. Na sequência, separou a equipe titular e conduziu um treino tático em campo inteiro, com ênfase no posicionamento e nas jogadas de bola parada, tanto ofensivas quanto defensivas.

Nesta sexta-feira (28), a partir das 9h, ocorrerá o último treinamento no CT Luiz Carvalho. Após o treino, os jogadores almoçarão no refeitório e seguirão de ônibus para Caxias do Sul às 14h.

O Grêmio anunciou que o lateral-direito Igor, de 19 anos, agora faz parte do elenco principal do Tricolor. O atleta já vinha integrando as atividades no CT Luiz Carvalho e participando do cronograma da comissão técnica.

Igor Schlemper chegou ao clube em 2015 e passou por todas as categorias da Base Gremista. No time Sub-20, destacou-se por sua força ofensiva e defensiva, sendo reconhecido pelos desarmes precisos e pela intensidade dentro de campo.

Sua estreia no time profissional aconteceu na temporada passada, e em sua primeira partida como titular, ele já deu uma assistência. Ao todo, Igor disputou cinco partidas pelo elenco principal. Em 2025, ele se reapresentou ao Grêmio após conquistar o título Sul-Americano com a Seleção Brasileira Sub-20.

