27 de fevereiro de 2025

O Grupo Passarela, detentor das marcas Via Atacadista e Passarela Supermercados, realizou a segunda edição do encontro de lideranças da empresa, que reuniu também diversos fornecedores do mercado da Região Sul do País. Participaram do evento 150 colaboradores das 21 unidades da empresa no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

A companhia, com sede em Concórdia (SC), que alcançou um crescimento de 37% na receita em 2024, vem subindo posições entre as maiores do ramo supermercadista do Sul do Brasil.

A 2ª edição da Convenção LiderAção: “Conexões que Transformam” teve como pilares os clientes, as pessoas, os fornecedores e os resultados. Estiveram presentes em painéis do evento, entre outros convidados, Denilson Dorigoni, CEO da Granja Faria; Gilmar José Borscheid, sócio-fundador da Girando Sol; Fernando Schneiders, diretor comercial da Fruki Bebidas; Matheus Fell , co-fundador da Quiero Café; e Claudir Dullius , fundador da Loja Dullius.

Para Alexandre Simioni, presidente do Grupo Passarela, o encontro teve o propósito de alinhar os objetivos estratégicos de 2025, um ano que promete um crescimento significativo.

“Se em 2024 alcançamos um crescimento de 37% no nosso faturamento apesar das dificuldades enfrentadas no estado devido às enchentes e outros fatores da economia, acreditamos que este será um ano ainda promissor”.

Conforme Alexandre, serão realizadas aberturas de novas lojas em Santa Catarina e principalmente no Rio Grande do Sul, além da construção de um novo Centro de Distribuição no Vale do Taquari (RS), e a ampliação da fábrica D’Lena Alimentos, em Concórdia (SC), responsável por todo o abastecimento de produtos de padaria e confeitaria da empresa.

O Grupo Passarela é uma rede de supermercados e atacarejos que atua em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. A empresa foi fundada em 1990, na cidade de Concórdia, e possui as bandeiras Passarela Supermercados e Via Atacadista. Atualmente, conta com 21 lojas em 17 cidades e gera mais de 3.500 empregos diretos e 6.600 indiretos.

