Esporte Porto Alegre sedia a primeira edição da regata Elas na Vela

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Entre os dias 14 e 16 de março, as participantes poderão usufruir de um ambiente acolhedor, com direito a, além das disputas, curso de resgate, palestras e música ao vivo. Foto: Divulgação Entre os dias 14 e 16 de março, as participantes poderão usufruir de um ambiente acolhedor, com direito a, além das disputas, curso de resgate, palestras e música ao vivo. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No mês de março, Porto Alegre será palco da primeira edição da regata Elas na Vela. Entre os dias 14 e 16 de março, as participantes poderão usufruir de um ambiente acolhedor, com direito a, além das disputas, curso de resgate, palestras e música ao vivo.

As aulas serão ministradas por Viviane Pestano e Marlene Guevara. Viviane começou a velejar em 2012, por intermédio do marido, e já soma travessias e regatas no currículo. Marlene, por sua vez, hoje comandante, é neta e filha de velejadores — portanto, nasceu em meio a este universo, com direito a barcos na família. “Meu pai começou a me levar para vejejar com 30 dias de idade”, conta ela.

Após perceberem a baixa participação feminina nas atividades náuticas, a dupla se debruçou no tema, em 2021. Hoje, elas oferecem cursos — ministrados por Marlene e auxiliados por Viviane –, organizam competições e criaram uma comunidade ativa para conectar e fortalecer a presença das mulheres na vela.

A instrução é realizada em dois dias. No primeiro, é feita uma aula teórica no período da manhã e a prática, à tarde. No segundo dia, o tempo é reservado para a aula prática.

As alunas recebem de Marlene as apostilas, e aproveitam os aprendizados práticos na embarcação da comandante, o Veleiro Urso, um Nestor Volker de 23 pés. É justamente nesta embarcação que a velejadora participa de regatas com o marido e os filhos, “sempre no comando”, como ela destaca.

Para saber mais sobre os cursos do Elas na Vela ou para se inscrever na regata, entre em contato através do e-mail esportiva@iateclubeguaiba.com.br.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/porto-alegre-sedia-a-primeira-edicao-da-regata-elas-na-vela/

Porto Alegre sedia a primeira edição da regata Elas na Vela

2025-02-27