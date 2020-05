Notas Mundo Grupo protesta contra isolamento no Congresso do Michigan

Por Redação O Sul | 30 de abril de 2020

Compartilhe esta notícia:







Centenas de pessoas protestaram nesta quinta-feira (30) dentro do Congresso estadual do Michigan, Estados Unidos, contra as medidas de isolamento social adotadas para combater o novo coronavírus. Alguns manifestantes estavam armados com fuzis. A governadora do Michigan, a democrata Gretchen Whitmer, havia pedido extensão das medidas no estado.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Mundo