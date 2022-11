Política Grupo de transição do desenvolvimento regional deve ser anunciado nesta sexta

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Núcleo deve ser composto pelos senadores Randolfe Rodrigues (Rede) e Otto Alencar (PSD), além de Camilo Santana (PT) e do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB) Foto: Divulgação Núcleo deve ser composto pelos senadores Randolfe Rodrigues (Rede) e Otto Alencar (PSD), além de Camilo Santana (PT) e do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB). (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um dos grupos temáticos que irá compor a equipe de transição de Lula e deve ser anunciado nesta sexta-feira (11) é o do desenvolvimento regional. O núcleo deve ser composto pelos senadores Randolfe Rodrigues (Rede) e Otto Alencar (PSD), pelo senador eleito Camilo Santana (PT), além do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB). Eles serão os coordenadores técnicos da área, segundo aliados.

Em discurso nesta quinta-feira (10) no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, onde ficam as instalações da equipe de transição de governo, Lula reforçou que não necessariamente quem compõe a equipe de transição assumirá ministérios no novo governo.

“Eu fiz questão de colocar o Alckmin como coordenador para que ninguém pensasse que coordenador vai ser ministro”, afirmou o presidente eleito.

31 grupos

Ao todo, 31 grupos devem compor a equipe de transição. Nove já foram anunciados. De acordo com Aloísio Mercadante, coordenador dos grupos temáticos, novos núcleos serão anunciados nesta sexta. O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) é uma das principais pastas responsáveis pela condução de políticas públicas nas regiões mais pobres do Brasil.

Nos bastidores, a pasta tem sido cotada para ser assumida por um nome indicado pelo MDB.

MDR

Os gastos do MDR previstos no Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) para 2023, enviado pelo governo federal ao Congresso, são de R$ 7,2 bilhões. O Ploa de 2022 foi de R$ 7,6 bilhões e o Congresso Nacional aprovou o orçamento para a pasta neste ano no valor de R$ 13,1 bilhões. O orçamento da pasta também é abastecido pelas emendas parlamentares.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política