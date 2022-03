Acontece Grupo Ueba Produtos Notáveis estreia novo espetáculo Faísca D´Água

Por Redação O Sul | 18 de março de 2022

A dramaturgia foi construída a partir de pesquisas historiográficas realizadas pelo ator, escritor, dramaturgo, diretor e fundador do Grupo Ueba, Jonas Piccoli. (Foto: Divulgação/ Fabiano Knopp)

No ano em que completa 18 anos de estrada, o Grupo Ueba Produtos Notáveis lança mais uma peça inédita. Faísca D´Água, peça de rua que faz parte do projeto Folclore em Cena, estreia em duas exibições únicas e gratuitas no próximo dia 19 de março (sábado), às 17h, tendo como palco o Parque Getúlio Vargas, em Caxias do Sul, e no dia 20 (domingo), também às 17h, no Brique da Redenção, em Porto Alegre. Mas não sem antes ter sua pré-estreia em quatro escolas públicas do município de Caxias do Sul, incluindo a Escola Municipal Especial de Ensino Médio Helen Keller, voltada para o atendimento de surdos e mudos, envolvendo, desta forma, a comunidade escolar na arte e na cultura. Esse é o 25º espetáculo do repertório do Grupo Ueba.

Em um espetáculo cênico leve, lúdico e instigante, voltado a todas as faixas etárias, a peça de rua Faísca D´Água valoriza as lendas, os costumes e os saberes populares do Brasil – já que o projeto Folclore em Cena é focado no patrimônio imaterial do nosso povo.

Com quatro atores em cena, a peça aborda a importância da preservação dos saberes e fazeres do povo brasileiro, da América Latina e da África, iniciando pelas tradições dos povos originários, a chegada dos europeus e dos africanos, até os atuais imigrantes. O ponto de partida é o encontro de dois seres cheios de sabedoria: um representa a magnitude dos seres humanos e seus modos de cultivo, e o outro está ligado à terra, seus elementos, geografia, fauna e flora. O encontro desses personagens faz o público refletir sobre mitos, lendas, cultivos, partindo de suas origens e de como eles constroem a identidade de um povo a partir da diversidade. O espetáculo também visa sensibilizar sobre a importância de conhecer e entender as raízes do povo.

A dramaturgia foi construída a partir de pesquisas historiográficas realizadas pelo ator, escritor, dramaturgo, diretor e fundador do Grupo Ueba, Jonas Piccoli. A pesquisa histórica teve a colaboração do historiador Marcelo Caon, que qualifica a peça teatral ao contribuir para a contextualização das origens das lendas, a seleção de trechos históricos importantes e a composição de um quadro de fábulas que representa o folclore brasileiro.

“Esse projeto celebra a diversidade cultural, fomenta a criação de novos conteúdos artísticos, emprega equipe de artistas e produtores e oferece fruição artística gratuita para a população. O Grupo Ueba acredita que, por meio de um espetáculo cênico, é possível despertar a curiosidade em jovens e adultos sobre o folclore, mostrando que a cultura de um povo é resultado da sua história e diversidade”, destaca Jonas Piccoli.

A produção da peça é do Grupo Ueba Produtos Notáveis e do Centro Cultural Moinho da Cascata, com planejamento cultural da CM Produtora, financiamento da Lei de Incentivo à Cultura no Rio Grande do Sul (Pró-Cultura RS) e patrocínio da Engefiltros e EGF Equipamentos Industriais.

