Porto Alegre Guarda Municipal de Porto Alegre pede para que a população fique em casa

Por Redação O Sul | 19 de março de 2020

Situação foi flagrada no Centro de Porto Alegre Foto: Reprodução/Twitter Situação foi flagrada no Centro de Porto Alegre (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Um fotógrafo flagrou, na tarde desta quinta-feira (19), uma viatura da Guarda Municipal de Porto Alegre, apelando para que as pessoas fiquem em casa.

Por meio de um amplificador de dentro do carro, o guarda municipal se dirige à população, no Centro de Porto Alegre.

“Atenção: fique em casa! Saia somente para o que for essencial. Há risco de vida, principalmente para os idosos. Proteja você e sua família. A maior proteção é o isolamento social. Fique em casa”, diz o guarda.

Guarda Municipal de Porto Alegre faz anuncio nas ruas pedindo para que a população não saia. VIDEO: Max Peixoto. pic.twitter.com/pMaC2trHh1 — M A X P E I X O T O 📸⚽️ (@MaxPeixoto91) March 19, 2020

