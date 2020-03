Porto Alegre Guarda Municipal e EPTC intensificam, nas ruas de Porto Alegre, as orientações sobre o isolamento social

Por Redação O Sul | 21 de março de 2020

Alto-falantes dos veículos oficiais são usados para conscientizar a população Foto: Antônio Maciel/PMPA Alto-falantes dos veículos oficiais são usados para conscientizar a população. (Foto: Antônio Maciel/PMPA) Foto: Antônio Maciel/PMPA

Viaturas da Guarda Municipal e da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) circulam pela área central e bairros de Porto Alegre para alertar a população sobre as medidas de prevenção ao novo coronavírus, de acordo com determinação do prefeito Nelson Marchezan Júnior.

A prefeitura usa os alto-falantes dos veículos oficiais para conscientizar a população sobre a importância do isolamento social neste momento de pandemia.

A medida foi intensificada neste fim de semana no entorno de parques e da orla do Guaíba para evitar aglomeração de pessoas.

