Porto Alegre Guarda Municipal interdita segundo bingo em uma semana

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2020

Agentes da Guarda Municipal encontraram cerca de 50 pessoas no local, entre clientes e funcionários.

Os agentes da Guarda Municipal interditaram no sábado (12), o segundo bingo em uma semana e o sexto desde março, quando começou a pandemia. Através de denúncias, os agentes chegaram ao Bingo Olímpico, localizado na avenida Bento Gonçalves, 50, bairro Azenha. Aproximadamente 50 pessoas estavam no local, entre jogadores e funcionários.Todos foram encaminhados para a Área Judiciária e autuados pelos decretos relativos à Covid-19, mas somente o responsável foi conduzido por contravenção penal.

Na terça-feira (8) a Guarda Municipal interditou um bingo na rua Marechal Floriano Peixoto, no Centro Histórico de Porto Alegre, depois de denúncia feita pelo telefone 153. Cerca de 40 pessoas, entre funcionários e clientes, estavam no local no momento da operação. Todos foram encaminhados para a 17ª Delegacia de Polícia.

