Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2024

A área conta ainda com o monitoramento realizado no Centro Integrado de Coordenação de Serviços da Cidade de Porto Alegre Foto: Pedro Piegas/PMPA (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

Teve início nesta segunda-feira (16), a instalação do novo posto de atendimento da Guarda Municipal na Praça XV, próximo da rua Voluntários da Pátria, em Porto Alegre.

O contêiner, com 12 metros de comprimento por 2,5 metros de largura, ajudará no patrulhamento da região, além de contar com sistema de câmeras instalado no equipamento. A área conta ainda com o monitoramento realizado no Centro Integrado de Coordenação de Serviços da Cidade de Porto Alegre.

A estrutura é semelhante à já existente no Parque Farroupilha (Redenção), que entrou em operação em julho de 2023, e do Parque Moinhos de Vento (Parcão), funcionando desde março deste ano.

A execução da instalação de elétrica, esgoto, água e lógica acontecem no decorrer desta semana. O projeto custou R$ 260 mil.

Denúncias

A população pode buscar atendimento nas bases da Guarda Municipal, totens de segurança ou solicitar auxílio via telefone pelo 153, à disposição 24h.

2024-09-17