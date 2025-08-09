Economia Guerra comercial: empresa gaúcha Taurus decide transferir sua principal linha de montagem de armas do RS para os Estados Unidos

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2025

Desde que o tarifaço foi anunciado, a empresa começou a antecipar as exportações de algumas peças para o mercado americano. (Foto: Divulgação)

A Taurus, indústria de armas com sede no Rio Grande do Sul, decidiu transferir a principal de linha de montagem da marca para os Estados Unidos após não escapar do tarifaço imposto pelo presidente americano, Donald Trump.

As armas foram um dos grupos taxados pelos Estados Unidos com uma tarifa de 50%. Desde que o tarifaço foi anunciado, a empresa começou a antecipar as exportações de algumas peças para o mercado americano, principalmente carregadores das armas, antes de a sobretaxa começar a valer efetivamente.

Agora, com a taxa em vigor, a empresa tomou uma nova decisão. “A companhia acaba de tomar a decisão de começar a transferir para a sua unidade nos Estados Unidos as linhas de montagem (não a fabricação) das armas da família G, principal linha de produto da marca”, disse o CEO da Taurus, Salesio Nuhs, em nota ao jornal O Estado de S. Paulo.

A partir de setembro, a Taurus pretende montar cerca de 900 armas nos Estados Unidos de um total de 2.100 armas por dia produzidas no Brasil que hoje são destinadas ao país norte-americano. “Todas essas importantes medidas, assim como possíveis outras, manterão a empresa geradora de resultado, EBITDA e de caixa”, afirmou o executivo.

Segundo a companhia, a empresa garantiu 90 dias de estoque com a antecipação das vendas frente ao tarifaço, o que deu margem de alguns meses para adaptação. Ao todo, o Brasil vendeu R$ 323,9 milhões em armas e munições para os Estados Unidos em 2024 que agora serão taxadas, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

O tarifaço atingiu 906 municípios do País que vendem para os americanos e que não escaparam da tarifa adicional imposta por Trump. Ribeirão Pires (SP), São Leopoldo (RS), Montenegro (RS) e Veranópolis (RS) são os principais exportadores de armas e munições atingidos pela taxação.

O governo do Rio Grande do Sul, onde fica a sede da Taurus, anunciou uma linha de financiamento subsidiado para empresas exportadoras afetadas pela decisão dos Estados Unidos. O governo do presidente Lula (PT) também estuda medidas nesse sentido e prepara um anúncio.

Na nota, o CEO da Taurus afirmou que a empresa continua se articulando com autores do governo federal e do governo gaúcho para mostrar os impactos da taxação e acessar a liberação de créditos do ICMS para fortalecer o fluxo de caixa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

