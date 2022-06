Mundo Guerra da Rússia na Ucrânia pode durar anos, diz secretário-geral da Otan

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2022

Jens Stoltenberg falou que "não devemos desistir de apoiar a Ucrânia". (Foto: Reprodução)

A guerra da Rússia na Ucrânia pode levar anos, disse o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, a um semanário alemão, acrescentando que o fornecimento de armamento de última geração às tropas ucranianas aumentaria a chance de libertar o Região de Donbass do controle russo.

“Devemos nos preparar para o fato de que pode levar anos. Não devemos desistir de apoiar a Ucrânia“, disse Stoltenberg ao Bild am Sonntag.

“Mesmo que os custos sejam altos, não apenas pelo apoio militar, mas também pelo aumento dos preços da energia e dos alimentos.

“Espera-se que uma cúpula da Otan em Madri no final deste mês chegue a um acordo sobre um pacote de assistência para a Ucrânia que ajudará o país a passar do antigo armamento da era soviética para o equipamento padrão da Otan, disse Stoltenberg no início desta semana.

A Ucrânia prometeu prevalecer contra Moscou enquanto lutava contra ataques russos perto de uma importante cidade do leste e vários locais foram atacados por bombas e mísseis.

As forças russas foram derrotadas em uma tentativa de invadir a capital da Ucrânia, Kiev, em março. Desde então, a Rússia voltou a se concentrar na região de Donbass, na parte leste da Ucrânia.

Sem provocação

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, disse que a assistência militar da organização para a Ucrânia não é “uma provocação”, mas sim um apoio a um Estado independente.

Quando perguntado sobre as declarações do papa Francisco no início desta semana de que a guerra na Ucrânia “talvez tenha sido de alguma forma provocada ou não evitada”, Stoltenberg disse que a Otan é “uma aliança defensiva e a guerra é a guerra do presidente Putin”.

“Esta é uma guerra que ele decidiu conduzir contra uma nação independente e soberana, e o que a Otan vem fazendo há muitos anos é apoiar uma nação soberana e independente na Europa – a Ucrânia”, disse Stoltenberg em entrevista coletiva em Bruxelas após uma reunião com ministros da defesa de países membros da organização.

“Isso não é uma provocação, e é isso que continuamos a fazer”, disse ele. “O presidente Putin e Moscou são os responsáveis ​​por essa agressão brutal contra um país independente”, acrescentou.

Na última semana, o jornal italiano La Stampa publicou as declarações do papa, nas quais ele disse que “não vemos todo o drama que está se desenrolando por trás dessa guerra, que talvez tenha sido de alguma forma provocada ou não impedida”. O presidente dos Estados Unidos Joe Biden anunciou o envio de US$ 1 bilhão em assistência de segurança para a Ucrânia, incluindo o envio de novos equipamentos de artilharia e armas de defesa de costa, assim como munições e sistemas de foguetes.

O país também enviará US$ 225 milhões para projetos de assistência humanitária na Ucrânia, incluindo fornecimento de água potável, suprimentos médicos, comida, abrigos e dinheiro para famílias afetadas.

O ministro de Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytri Kuleba, agradeceu os Estados Unidos pela “assistência militar crucial”, e disse que o país precisa de mais doações de armas pesadas.

