Geral Guerra de Israel: saiba como o Hamas consegue suas armas

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O Hamas adquire suas armas através de contrabando ou construção local, e recebe algum apoio militar do Irã. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ataque brutal do grupo radical islâmico Hamas contra Israel no fim de semana passado envolveu milhares de foguetes e mísseis, drones lançando explosivos e um número incontável de armas e munições.

Mas a ofensiva foi lançada a partir do enclave de Gaza, governado pelo Hamas, uma faixa de 360 quilômetros quadrados de terra costeira do Mediterrâneo, limitada em dois lados por Israel e um pelo Egito. É uma área pobre, densamente povoada e com poucos recursos.

Além disso, a área esteve completamente isolada do resto do mundo durante quase 17 anos, quando o Hamas assumiu o controle, levando Israel e o Egito a imporem um cerco rigoroso ao território, que ainda está em curso.

Israel também mantém um bloqueio aéreo e naval a Gaza, bem como ampla vigilância.

Tudo isso levanta a questão de como o Hamas acumulou a enorme quantidade de armamento que permitiu ao grupo realizar ataques coordenados

A resposta, segundo especialistas, passa por uma combinação de astúcia, improvisação, tenacidade e um importante auxílio estrangeiro.

O fator Irã

“O Hamas adquire suas armas através de contrabando ou construção local, e recebe algum apoio militar do Irã”, diz o World Factbook da CIA, o órgão de Inteligência dos Estados Unidos.

Embora os governos de Israel e dos EUA ainda não tenham encontrado indícios de participação direta do Irã nos ataques, especialistas afirmam que a República Islâmica é há muito tempo o principal apoiador militar do Hamas, contrabandeando armas para o enclave através de túneis transfronteiriços clandestinos ou de barcos que violam bloqueio do Mar Mediterrâneo.

“A infraestrutura de túneis do Hamas ainda é enorme, apesar de Israel e do Egito a atacarem regularmente”, ponderou Bilal Saab, investigador sênior e diretor do Programa de Defesa e Segurança do Instituto do Médio Oriente (MEI), em Washington.

“O Hamas recebeu armas do Irã contrabandeadas para a Faixa [de Gaza] através de túneis. Isso muitas vezes incluía sistemas de armas de longo alcance”, afirmou Daniel Byman, pesquisador sênior do Projeto de Ameaças Transnacionais do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS).

“O Irã também tem enviado ao Hamas os seus mais avançados mísseis balísticos por via marítima, em componentes para construção em Gaza”, destacou Charles Lister, membro sênior do MEI.

Mas o Irã também tem sido um mentor do grupo radical, segundo os analistas.

“O Irã também ajudou o Hamas com a produção local, permitindo ao Hamas criar os seus próprios arsenais”, ressaltou Byman no CSIS.

Um integrante de alta patente do Hamas no Líbano deu detalhes da fabricação de armas dos extremistas em uma entrevista editada ao canal de notícias árabe do Russia Today, o RTArabic, publicada em seu site no domingo (8).

“Temos fábricas locais para tudo, para foguetes com alcance de 250 km, para 160 km, 80 km e 10 km. Temos fábricas de morteiros e seus projéteis. Temos fábricas de Kalashnikovs (rifles) e suas balas. Estamos fabricando as balas com permissão dos russos. Estamos construindo isso em Gaza”, explicou Ali Baraka, chefe de Relações Nacionais do Hamas no Exterior.

Para itens maiores, Charles Lister, membro sênior do MEI, observou que a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, um ramo das forças armadas iranianas que responde diretamente ao líder supremo do país, tem instruído integrantes do Hamas na construção de armas há quase duas décadas.

“Anos de acesso a sistemas mais avançados deram aos engenheiros do Hamas o conhecimento necessário para melhorar significativamente a sua capacidade de produção doméstica”, pontuou Lister.

Além disso, Teerã mantém atualizado o treinamento dos fabricantes de armas do grupo extremista, acrescentou.

“Os engenheiros de foguetes e mísseis do Hamas fazem parte da rede regional do Irã. Treino e intercâmbio frequentes no próprio Irã são parte integrante dos esforços do país para profissionalizar suas forçar paramilitares em toda a região”, destacou o especialista. As informações são da CNN.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/guerra-de-israel-saiba-como-o-hamas-consegue-suas-armas/

Guerra de Israel: saiba como o Hamas consegue suas armas

2023-10-12