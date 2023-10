Política Guerra do Congresso contra o Supremo encontra tempestade perfeita com apoio popular

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2023

A população dá apoio ao "emparedamento" do STF, pois manifesta insatisfação com a ação de ministros. (Foto: Carlos Moura/SCO/STF)

A ofensiva de deputados e senadores com pautas que limitam os poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) encontrou a tempestade perfeita. A Suprema Corte feriu interesses de bancadas inteiras em julgamentos recentes, como a derrubada do marco temporal, e os congressistas conseguiram se juntar em grupos majoritários para reagir.

Ao mesmo tempo, eles também viram que a população dá apoio ao “emparedamento” do STF, pois manifesta insatisfação com a ação de ministros. “Há anos a confiança na instituição é baixa e estável. Hoje está na faixa dos 40% dos que não confiam”, afirmou o cientista político Bruno Soller, analista de dados sobre o comportamento do eleitor.

“Antes do bolsonarismo, os lulistas eram os principais críticos. Depois, com a soltura de Lula e os reveses de Sérgio Moro, além da relação conflituosa do STF com Bolsonaro, mudou para os bolsonaristas”, diz Soller.

De 2019 a 2023, o Senado recebeu 85 pedidos de impeachment de ministros do STF. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, e o senador Davi Alcolumbre não deram encaminhamento. Agora eles estão à frente da reação do Senado à Corte.

Alerta

A aprovação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado de uma proposta de emenda Constitucional (PEC) que limita decisões monocráticas e pedidos de vistas no Supremo aumentou a tensão entre o Congresso e o Judiciário, acendeu um alerta entre governistas e reforçou o coro da oposição contra o que ela considera ser “abusos” da Suprema Corte.

Os opositores do governo no Senado dizem que o ponto de inflexão começou em março, quando o Supremo invalidou parcialmente a Lei das Estatais, que havia sido aprovada em 2016 e previa uma série de vetos a nomeações para empresas públicas.

“Uma lei que funcionou seis anos e agora não vale mais para as nomeações em cargos. O próprio Supremo falou que ia mudar as decisões monocráticas, como não aconteceu, estamos fazendo isso”, afirmou o senador de oposição Espiridião Amin (PP-SC).

Ele é o relator da proposta que limita pedidos de vista e decisões monocráticas no Judiciário. Essa PEC foi aprovada de forma relâmpago, em cerca de 40 segundos. Amim, contudo, nega que a PEC faça parte de um enfrentamento ao Judiciário, já que o relatório dele foi apresentado desde o fim de agosto. Nos bastidores, porém, a oposição diz que teria o apoio da cúpula do Senado. Do lado dos governistas, há a preocupação sobre a legitimidade da proposta. O senador Humberto Costa (PT-PE), por exemplo, disse que a PEC aprovada na CCJ na quarta-feira (4) fere a independência dos Poderes, interferindo no regimento do STF. “Vai ter que ter negociação entre Congresso e STF e, quem sabe, até Executivo”, comentou o parlamentar. A PEC que impede decisões monocráticas, que está pronta para seguir para o plenário para votação, é a terceira medida de enfrentamento entre a Corte e o Senado. Na semana passada, os senadores aprovaram o projeto de lei a favor da tese do marco temporal. A medida está para sanção ou veto do presidente Lula (PT), e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), deu declarações em apoio ao mandato com prazo fixo para os ministros do STF. Interlocutores de Pacheco relataram que nenhuma discussão será feita de modo açodado e afirmam que uma proposta de estipular um tempo de permanência de ministros deverá ser construída dentro do próprio Supremo.

