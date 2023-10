Mundo Guerra Israel x Hamas: mais de 700 crianças foram mortas em Gaza

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2023

Parentes carregam os corpos de crianças mortas em ataque israelense. (Foto: Said Khatib)

O Fundo das Nacões Unidas para a Infância (Unicef) divulgou que mais de 700 crianças foram mortas na Faixa de Gaza no conflito entre Israel e Hamas, desde o último sábado (7). Além das mortas, outras 2.450 ficaram feridas por causa dos bombardeios na região, considerada a mais crítica da guerra. Em Gaza, mais de 120 mil pessoas saíram de suas casas.

”De acordo com os últimos relatórios das autoridades de saúde locais e da mídia, pelo menos 2.215 palestinos foram mortos, incluindo mais de 700 crianças e mais de 8.714 pessoas ficaram feridas, entre elas, 2.450 crianças”, disse Sara Al Hattab, a porta-voz da Unicef.

A cada hora, como comentou ainda Sara Al Hattab, ”centenas e centenas de crianças” são mortas e feridas por causa da extensão do conflito. Dessa forma, a estatística deve aumentar ao longo dos dias, por meio das tristes atualizações.

“A matança das crianças tem que acabar”, afirmou o porta-voz da Unicef, James Elder. Ele acrescentou que o cenário diante dos números e as histórias sobre essas mortes inocentes são claras: ”crianças com queimaduras horríveis, ferimentos de morteiro e partes do corpo perdidas”.

Na sexta-feira (13), um ataque na rota segura para saída dos palestinos em Gaza deixou 70 mortos, entre eles, muitas crianças e mulheres.

A Unicef pediu um cessar-fogo na Faixa de Gaza. A organização reforçou que as famílias estão sem comida, água, eletricidade e medicamentos após dias de ataques a todas as rotas de abastecimento. “A situação é catastrófica, com bombardeios incessantes e um aumento maciço no deslocamento de crianças e famílias”, alertou em nota.

Hospitais superlotados

Além disso, James Elder falou sobre um assunto que ainda está entrando em evidência, que é a superlotação dos hospitais por causa da quantidade enorme de pessoas que precisam ser tratadas

”Os hospitais estão totalmente sobrecarregados para tratá-los”, comenta, sobre a problemática de um possível colapso das unidades de saúde da região.

James citou, também, sobre as crianças israelenses feitas como reféns, pedindo, assim como líderes internacionais, que elas sejam ”reunidas de forma segura e imediata com suas famílias e entes queridos”.

Incursão terrestre

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, durante uma visita a soldados da infantaria nas proximidades de Gaza, afirmou que “a próxima fase está chegando”. O Exército de Israel concentrou veículos militares nos arredores de Erez, ao norte da fronteira norte de Gaza com Israel. Com o fim do prazo para retirada do norte de Gaza, as atenções se voltam a uma possível ofensiva por terra.

