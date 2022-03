A invasão russa na Ucrânia completou um mês nesta quinta-feira (24). A operação militar, que alguns previam que poderia ser rápida em razão da superioridade das Forças Armadas de Moscou, se mostra mais complicada e demorada, além de muito destrutiva nas regiões em que os ucranianos apresentam maior resistência.

Após a ofensiva inicial com bombardeios de alvos por toda a Ucrânia, os russos parecem ter dificuldades em impor seu poderio aos ucranianos, embora afirmem que tudo esteja transcorrendo como previsto.

O conflito virou a maior crise militar na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas), mais de 3,6 milhões de pessoas já deixaram a Ucrânia para fugir da guerra, a maioria em direção à Polônia. Oficialmente, há uma estimativa de mais de 900 mortes de civis, mas a ONU alerta que o número deve ser bem maior.

Segundo análise do Institute for the Study of War, especializado em estudar guerras, esses são os possíveis próximos da Rússia no território ucraniano:

– Forças russas devem tomar Mariupol em breve. Essa conquista pode liberar tropas para reforçar outras frentes de batalha.

– Existem grandes chances de que os russos alcancem Kryvyi Rih e consigam isolar Zaporizhiya, também ao sul de Kiev.

– Em Kharkiv, os ataques devem continuar, principalmente focados em Izyum, mas há pouca probabilidade de as tropas avançarem sobre a cidade.

– Kherson deve continuar ocupada, mas Mykolayiv e Odessa não devem enfrentar tropas russas por terra nos próximos dias.

– Em Kiev, se as tropas russas conseguirem avançar mais, a artilharia terá alcance para atacar diretamente o centro da cidade.

– Os russos devem continuar atacando Chernihiv e Sumy com o objetivo de cercar a capital por todos os lados, mas isso não deve acontecer tão cedo.