Porto Alegre recebe R$ 2 milhões do governo federal para construção e reforma de unidades de saúde

24 de março de 2022

O repasse financeiro foi formalizado por representantes do Ministério da Saúde em encontro com o prefeito Sebastião Melo. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Uma comitiva do Ministério da Saúde esteve em Porto Alegre na quarta-feira (23) para formalizar repasses financeiros à prefeitura, além de conhecer a sede da Clínica da Família Campo da Tuca, que servirá como modelo para a nova unidade de saúde Chácara da Fumaça.

Em encontro realizado no Paço Municipal, com a presença do prefeito Sebastião Melo, o secretário de Atenção Primária à Saúde do ministério, Raphael Câmara, anunciou a publicação de uma portaria que autoriza o repasse de mais de R$ 1,7 milhão para a construção da nova unidade de saúde Chácara da Fumaça, localizada no bairro Mario Quintana.

Conforme o prefeito, o dinheiro vai aprimorar o atendimento em saúde na Zona Norte da cidade. “Isto é fruto de uma articulação que temos construído com o governo federal para qualificar a atenção primária, principal porta de entrada do SUS. O ministério tem sido nosso parceiro e sensível na construção de soluções às demandas da Capital”, destacou Melo.

Além dessa verba, o governo federal disponibilizou mais R$ 250 mil para reforma da unidade de saúde Bom Jesus, no bairro de mesmo nome.

