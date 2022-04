Mundo Guerra pode provocar queda de 45% no PIB da Ucrânia e de 11,2% no da Rússia, estima Banco Mundial

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2022

A Rússia invadiu a Ucrânia no dia 24 de fevereiro Foto: Reprodução A Rússia invadiu a Ucrânia no dia 24 de fevereiro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Banco Mundial prevê um encolhimento de 45,1% no PIB (Produto Interno Bruto) da Ucrânia neste ano em decorrência da guerra contra a Rússia. A instituição pondera, contudo, que a projeção pode mudar dependendo da duração e da intensidade do confronto. Os dados estão em um relatório do banco para a Europa e a Ásia Central, divulgado no domingo (10).

O Banco Mundial também projeta uma contração do PIB russo em 11,2%, resultado das inúmeras sanções aplicadas por países ocidentais contra a Rússia, depois de um crescimento de 4,7% em 2021.

“A magnitude da crise humanitária desencadeada pela guerra é impressionante. A invasão russa está causando um enorme golpe na economia da Ucrânia e infligiu enormes danos à infraestrutura”, disse a vice-presidente do Banco Mundial para a região da Europa e Ásia Central, Anna Bjerde. “A Ucrânia precisa de apoio financeiro maciço imediatamente, pois luta para manter sua economia funcionando e o governo funcionando, para apoiar os cidadãos ucranianos que estão sofrendo e lidando com uma situação extrema”, prosseguiu.

O relatório aponta que a guerra aumentou os impactos de uma forte desaceleração global, com o aumento da inflação, da dívida e dos níveis de pobreza. O impacto será sentido em economias do mundo todo, em especial em mercados emergentes e países em desenvolvimento da Europa e da Ásia Central.

Segundo o Banco Mundial, a economia da região deve encolher 4,1% neste ano, à medida que os choques econômicos da guerra agravam os impactos da pandemia de Covid-19 em 2020 e 2021.

O relatório aponta que a crise humanitária provavelmente será o problema mais duradouro do conflito. Além de Rússia e Ucrânia, a projeção é de que Belarus, Moldávia, Quirguistão e Tajiquistão também entrem em recessão neste ano.

Rússia e Ucrânia respondem por cerca de 40% das importações de trigo na região e 75% na Ásia Central e no Sul do Cáucaso. A Rússia também é um importante destino de exportação para muitos países, com as remessas russas representando aproximadamente 30% do PIB em algumas economias.

