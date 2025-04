Política “Guerras comerciais não têm vencedores”, diz Lula sobre tarifaço de Trump

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











"Tentativas de restaurar antigas hegemonias pairam sobre nossa região", afirmou o presidente. Foto: Ricardo Stuckert/PR "Tentativas de restaurar antigas hegemonias pairam sobre nossa região", afirmou o presidente. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira (9) que tarifas arbitrárias desestabilizam a economia internacional, e pediu mais união das nações sul-americanas e caribenhas diante de disputas por antigas hegemonias.

Em discurso na cúpula dos países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), em Honduras, o petista frisou que “guerras comerciais não têm vencedores”. A Celac é o único mecanismo de diálogo que abrange todos os países em desenvolvimento do continente americano.

A fala do presidente faz referência à decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de promover o chamado “tarifaço”, isto é, a imposição de tarifas a países do mundo que, no entendimento da Casa Branca, “roubam” os EUA na relação comercial.

Desde que o anúncio foi feito, na semana passada, países como a China e blocos como a União Europeia passaram a articular uma reação ao “tarifaço”. Além disso, México e Canadá já vinham anunciando medidas ao longo das últimas semanas.

“Agora, nossa autonomia está novamente em cheque. Tentativas de restaurar antigas hegemonias pairam sobre nossa região”, afirmou o presidente.

Tarifas arbitrárias desestabilizam a economia internacional e elevam os preços. A história nos ensina que guerras comerciais não têm vencedores”, prosseguiu.

O evento, no qual Lula discursou nesta tarde, reúne representantes dos 33 países da América Latina e do Caribe, além de delegados de organismos internacionais e parceiros extrarregionais convidados pela presidência hondurenha.

Na fala, o petista pediu pela cooperação entre os países da região.

“Se seguirmos separados, a comunidade latino-americana e caribenha corre o risco de regressar à condição de zona de influência em uma nova divisão de superpotências. O momento exige que deixemos as nossas diferenças de lado”.

O presidente aproveitou o discurso na cúpula para defender a candidatura de uma mulher da região para o cargo de secretária-geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

“A Celac pode contribuir para resgatar a credibilidade da ONU elegendo a primeira mulher secretária-geral da organização”, disse Lula.

O atual secretário-geral da ONU, o português António Guterres, está na função desde 2017 e terminará seu mandato no ano que vem.

Entre os nomes cogitados para concorrer ao cargo, estão os de:

– Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile;

– Mia Mottley, primeira-ministra de Barbados;

– Rebeca Grynspan, ex-vice-presidente da Costa Rica.

A dificuldade para viabilizar a pretensão brasileira é encontrar um nome de consenso em uma região com governos de posições políticas divergentes. As informações são do portal de notícias g1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/guerras-comerciais-nao-tem-vencedores-diz-lula-sobre-tarifaco-de-trump/

“Guerras comerciais não têm vencedores”, diz Lula sobre tarifaço de Trump

2025-04-09