Guerrero sofre lesão no joelho e está fora do restante da temporada

No início da tarde desta segunda-feira (17), o Inter anunciou, através do seu departamento médico, que o centroavante Paolo Guerrero sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito e está fora do restante da temporada.

Conforme o clube, o jogador passará por uma cirurgia nos próximos dias. Guerrero se machucou no segundo tempo da derrota por 2 a 1 para o Fluminense, no último domingo, no Maracanã.