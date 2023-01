Geral Guia de turismo é morto a facadas por mulheres ao reagir a assalto no Rio

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2023

Mulheres que abordaram e mataram guia a facadas foram presas pela polícia. (Foto: Reprodução)

O guia de turismo Daniel Mascarenhas Xavier da Silva, de 31 anos, foi morto na madrugada da última quarta-feira (4) no Centro do Rio de Janeiro, quando voltava do trabalho. Ele foi abordado por duas mulheres em uma moto e, ao reagir ao assalto, acabou esfaqueado. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 2h10min, mas já o encontrou sem vida em frente ao Hospital Souza Aguiar, na Praça da República. Há quase sete meses, o advogado Victor Stephen Coelho Pereira também morreu depois de ser esfaqueado na região. O caso aconteceu a 700 metros de onde Daniel foi abordado.

Imagens feitas por câmeras de segurança mostram o momento em que as duas mulheres – uma loira, que está pilotando a motocicleta, e outra morena – o abordam na Rua 20 de Abril. A criminosa que está na garupa aponta uma arma para Daniel, que entrega seus pertences. Mas, logo em seguida, ele reage e segura a dela mão, tentando sair da mira da arma. As duas descem da moto e entram em luta corporal com o guia, até que a loira pega uma faca e o esfaqueia diversas vezes. As mulheres foram presas nesta sexta-feira (6).

A violência dura pouco mais de dois minutos. Enquanto Daniel é repetidamente golpeado, um ciclista passa pelo local, olha a cena de perto e se afasta. Ao menos três pedestres também observam, mas não fazem nada. Um taxista chega a dar ré no veículo. Mesmo com Daniel pedindo ajuda, o motorista arranca com o carro e sai sem prestar socorro. O guia, então, sai caminhando do local, com o corpo coberto por sangue. Em determinado momento do vídeo, ainda é possível observar que um homem com camisa azul pede a faca usada no crime para as mulheres. A criminosa de cabelos escuros entrega o objeto e ele vai embora.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Daniel foi encontrado já sem vida pouco depois, na altura do Hospital Souza Aguiar, cerca de 300 metros do local onde foi agredido. Equipes do 5º BPM (Praça da Harmonia) também foram acionadas e constataram a morte do guia de turismo. Uma faca e um simulacro de arma de fogo foram apreendidos no local e encaminhados para perícia.

Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prenderam na tarde desta sexta-feira as duas mulheres suspeitas de terem matado o guia turístico.

Segundo a Polícia Civil, as duas mulheres foram encontradas na casa de parentes em São João de Meriti, na Baixada Fluminense; elas teriam fugido para o local após sofrerem agressões do tráfico do Morro da Providência, local onde viviam no Centro do Rio. As duas mulheres confessaram o crime à Polícia. As informações são do jornal O Globo.

