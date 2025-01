Porto Alegre Guias de IPTU de Porto Alegre podem ser emitidas pelo WhatsApp e site

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2025

O pagamento em cota única com desconto de até 11% pode ser feito até o dia 7 de fevereiro Foto: Giulian Serafim/PMPA (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

Os contribuintes de Porto Alegre podem acessar suas guias de IPTU diretamente no telefone celular ou computador. O pagamento em cota única com desconto de até 11% pode ser feito até o dia 7 de fevereiro.

“Orientamos os contribuintes a buscarem a guia pelo WhatsApp. O sistema é fácil e intuitivo e em menos de dois minutos já terá acesso ao documento. Para quem tiver mais facilidade com o computador, também tem esta opção”, destaca a secretária municipal da Fazenda, Ana Pellini.

Como emitir a guia em cada plataforma:

WhatsApp: envie uma mensagem para o número 51-3433-0156. Escolha as opções Impostos e Tributos, depois Guias de Pagamento e, em seguida, IPTU 2025. Se souber a inscrição do imóvel, digite “sim” e siga as instruções.

Caso contrário, digite “não” e informe o CPF do proprietário. Depois, insira o número do imóvel e, se houver, o complemento, como o número do apartamento. Escolha a opção de guia única e o sistema vai retornar uma mensagem com o arquivo da guia em formato de documento (PDF).

No Site, clique em “Emitir Guia” e preencha os campos com a inscrição do imóvel e o CPF/CNPJ do proprietário. Se não souber a inscrição, use a opção “Não sabe sua inscrição” e pesquise pelo CPF. Confirme os dados para gerar a guia. O sistema vai abrir uma tela onde será possível visualizar o lançamento do tributo. Clique em “Quitar Débito”, logo depois em confirmar e a guia será baixada automaticamente.

2025-01-15