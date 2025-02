Dicas de O Sul Guilherme Paulus, fundador da CVC, ministra palestra no Fórum Econômico Gaúcho 2025

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Paulus, que também é proprietário do Castelo Saint Andrews, conversará sobre sua trajetória e visão para o setor turístico no Brasil. Foto: Emerson Souza Paulus, que também é proprietário do Castelo Saint Andrews, conversará sobre sua trajetória e visão para o setor turístico no Brasil. (Foto: Emerson Souza) Foto: Emerson Souza

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta quinta-feira (13), às 14h30, a Sede Social da Saba, em Atlântida, será palco de um dos mais importantes eventos sobre desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul: o Fórum Econômico Gaúcho – Tempo de Desenvolvimento no RS.

O evento, que integra o Projeto RS Sustentável, contará com a presença de grandes nomes do empresariado e da gestão pública, incluindo o renomado Guilherme Paulus, fundador da CVC e proprietário do Castelo Saint Andrews, que ministrará uma palestra especial sobre sua trajetória e visão para o setor turístico no Brasil.

Promovido pela Rede Pampa de Comunicação, Secretaria de Desenvolvimento Econômico do RS, Banrisul, BRDE, Badesul e Corsan Aegea, o Fórum tem como objetivo discutir caminhos para o crescimento econômico do estado, destacando a importância do turismo como motor de desenvolvimento.

Com transmissão ao vivo pela Rádio Liberdade e YouTube, além de retransmissão pela TV Pampa e cobertura especial no jornal O Sul e seu portal, o evento promete impactar diretamente a visão estratégica do setor empresarial e governamental.

Guilherme Paulus: uma referência no turismo brasileiro

Com uma carreira consolidada no setor de turismo, Guilherme Paulus é um dos mais influentes empreendedores do Brasil. Fundador da CVC, maior operadora de turismo da América Latina, ele foi responsável por transformar a forma como os brasileiros viajam, democratizando o acesso a pacotes turísticos e impulsionando o setor.

Além disso, é proprietário do Castelo Saint Andrews, um dos mais exclusivos hoteis de luxo do país, localizado em Gramado (RS). Sua expertise e visão estratégica o tornam um dos principais nomes quando o assunto é o potencial do turismo para o crescimento econômico do Brasil.

A participação de Paulus no Fórum Econômico Gaúcho trará insights valiosos sobre a importância do turismo para o desenvolvimento regional, além de inspirar investidores e gestores com sua história de sucesso.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul

https://www.osul.com.br/guilherme-paulus-fundador-da-cvc-ministra-palestra-no-forum-economico-gaucho-2025/

Guilherme Paulus, fundador da CVC, ministra palestra no Fórum Econômico Gaúcho 2025

2025-02-11