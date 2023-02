Grêmio Gurias Gremistas estreiam fora de casa diante do Cruzeiro, no Brasileiro A1

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2023

Partida acontece fora de casa, ainda com data a definir Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA Partida acontece fora de casa, ainda com data a definir Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol), divulgou na manhã desta quinta-feira (02), a tabela básica do Campeonato Brasileiro A1, que acontece a partir do próximo dia 24 de fevereiro.

Ainda sem datas definidas, a CBF divulgou os confrontos das equipes que disputam a competição. As Gurias Gremistas estreiam diante do Cruzeiro, fora de casa, no final deste mês.

A estreia em casa será na segunda rodada, contra o Atlético-MG. No mês de março, o Grêmio terá como adversários o Corinthians, Ceará, Bahia e Santos. Entre abril e junho, ainda integrando a primeira fase, o Tricolor enfrentará o Flamengo, Avaí/Kindermann, Ferroviária, Athelico-PR, Real Ariquemes, Real Brasília, Internacional, Palmeiras e São Paulo.

As oito melhores equipes, se classificam para a fase mata-mata, iniciando pelas quartas de finais, que está prevista para começar na segunda quinzena de junho. Neste ano, o campeonato terá uma pausa por conta da Copa do Mundo Feminina FIFA Austrália e Nova Zelândia 2023. Desta forma, após a fase de Quartas de Final, a competição fará uma pausa com retorno para a disputa das semifinais no dia 26 de agosto.

