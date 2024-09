Brasil Gusttavo Lima foi ao Rock in Rio antes de mandado de prisão ser expedido

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2024

Em vídeos compartilhados em suas redes sociais, o sertanejo (E) aparece visitando o "Vipão", camarote do evento Foto: Reprodução/Instagram Em vídeos compartilhados em suas redes sociais, o sertanejo aparece visitando o "Vipão", camarote do evento Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Gusttavo Lima, que teve prisão decretada pelo TJPE (Tribunal de Justiça de Pernambuco) nesta segunda-feira (23), esteve no Rock in Rio na noite deste domingo (22).

Em vídeos compartilhados em suas redes sociais, o sertanejo aparece visitando o “Vipão”, camarote do evento, e acompanhando o show do Akon. Ele também teve um encontro com Roberto Medina, fundador do festival.

Além disso, Gusttavo mostrou uma maquete do The Town, gerando comentários de que poderia ser um dos nomes do festival de São Paulo em 2025. Ao final do passeio, ele comentou: “Foi sensacional”.

Mandado de prisão

A decisão foi tomada em meio às investigações da Operação Integration, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro pelo qual também foi presa a influenciadora digital Deolane Bezerra.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela juíza Andrea Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife. A decisão foi publicada depois que o Ministério Público devolveu o inquérito à Polícia Civil, pedindo a realização de novas diligências e recomendando a substituição das prisões preventivas por outras medidas cautelares.

