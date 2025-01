Política Gusttavo Lima procura Lula e diz que ainda fará shows se virar presidente da República

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2025

Em conversa com o jornalista Leo Dias, o cantor revelou quais serão seus próximos passos em busca do cargo político. (Foto: Reprodução/Instagram)

Após anunciar que deseja ser o próximo presidente do Brasil, Gusttavo Lima decidiu procurar Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) para conversar sobre os problemas que o País enfrenta. O sertanejo ainda afirmou que não abandonará totalmente a carreira musical caso seja eleito.

Em conversa com o jornalista Leo Dias, o marido de Andressa Suita revelou quais serão seus próximos passos em busca do cargo político. Segundo o contratado do SBT, o músico sentiu a necessidade de ajudar a população após ser internado às pressas no final de 2024.

“Esse desejo surgiu nos dias em que ele esteve internado, no final de ano, em São Paulo. Ele disse que sentiu ali a necessidade de… Ele já tinha tudo nessa vida, tudo ele já tinha conquistado, mas ele precisava retribuir a quem deu tudo isso a ele: ao povo brasileiro”, contou Dias.

“Ele falou: ‘Partido é o de menos, não é o que eu vou decidir agora. Eu não vou mudar isso nunca, eu sou de direita, jamais deixarei de ser, mas eu sou pelo Brasil, por isso eu quero unir o Brasil nos próximos meses.”

De acordo com Leo Dias, Lima quer unir forças ao atual presidente Lula e a Jair Bolsonaro para entender o que poderá fazer pelo país. “Ele quer conversar com pessoas que pensam diferente dele, como o presidente Lula. Segundo ele, nos próximos dias, semanas, ele vai se encontrar tanto com o presidente Lula quanto com o ex-presidente Bolsonaro. Ele quer saber qual é o caminho, quais são os grandes problemas, eu quero conhecer a nação.”

“Ele disse que vai fazer dois shows por mês mesmo que esteja já eleito como presidente da república. Todo presidente tem dia de folga, o Lula tem dia de folga. É tanta loucura acontecendo neste país. Ninguém sabe ao certo quem vai estar no poder”, continuou o jornalista.

Palcos

Apesar do desejo de se tornar presidente do Brasil, Gusttavo Lima não tem planos de abandonar sua carreira na música. “Ele disse que vai fazer dois shows por mês, mesmo que esteja já eleito como presidente da república”, afirmou Leo Dias.

