Grêmio Há 10 anos atrás, a Arena do Grêmio era inaugurada

8 de dezembro de 2022

Exatamente 22h39 do dia 8 de dezembro de 2012 quando o árbitro paraguaio Carlos Amarilla apitou o início da primeira partida da história da Arena do Grêmio Foto: Luciano Lanes/PMPA Exatamente 22h39 minutos do dia 8 de dezembro de 2012 quando o árbitro paraguaio Carlos Amarilla apitou o início da primeira partida da história da Arena do Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

Há 10 anos atrás, no dia 8 de dezembro de 2012, após seis anos de um projeto, o Grêmio fez a inauguração da sua Arena. O clube gaúcho deixava o bairro da Azenha para migrar para o Humaitá.

Em seu primeiro jogo, o escolhido foi um adversário conhecido, o Hamburgo. O Tricolor venceu o Hamburgo em 1983 e se sagrou campeão mundial daquele ano. Na partida de estreia da nova casa acabou vencendo por 2 a 1.

O show da nova casa já começava antes da partida. O público com mais de 60 mil pessoas acompanhou um espetáculo de pirotecnia, com show de luzes e apresentações de artistas, além de presenças ilustres de grandes nomes da sua história.

Em seus 10 anos, a Arena foi palco de muitas alegrias para o torcedor gremista, mas um rebaixamento também está marcado nos gramados da sua nova casa. Campeonatos Gaúchos, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores da América, Sul-Americana, Recopas, foi alguns dos campeonatos que o belo estádio foi palco.

Jogos marcantes

Grêmio 5 x 0 Internacional – 2015

Um dos jogos mais marcantes na memória do torcedor gremista certamente é a goleada em cima do Inter, em 2015. Giuliano, Luan (2x), Fernandinho e Rever (contra), fizeram a alegria daquele dia dos pais. Um placar elástico como esse não acontecia há 105 anos.

Grêmio 1 x 1 Atlético Mineiro – 2016

Aquele ano não começou como a torcida queria. Eliminação no Gauchão e na Libertadores da América. No final da temporada, o Grêmio chegou na final da Copa do Brasil e atropelou o Galo no primeiro jogo, em Minas Gerais. E após um jejum de 15 anos, o Grêmio voltou a ser campeão e conquistou o primeiro título da sua história na nova casa.

Grêmio 1 x 0 Lánus – 2017 Após um ano finalizado com sucesso, o Grêmio queria mais e foi para a Libertadores de 2017. A Arena estava lotada, com um ambiente de querer mais e aos 37 minutos, após cruzamento de Edilson, Jael desviou e Cícero empurrou para rede. Ali, o Grêmio encaminhava o terceiro título da competição nacional.

Grêmio 0 x 0 Inter – 2020 Por ser um Gre-Nal, já é uma partida nervosa e de Libertadores tende a ser ainda mais. O primeiro clássico da história da competição continental aconteceu na Arena do Grêmio. O jogo terminou empatado, mas acabou ficando marcada pela pancadaria, oito expulsões e mais de 53 mil pessoas no estádio. Foi um dos últimos jogos com público antes da pandemia de Covid-19.

