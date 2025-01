Saúde Hábito de pular o café da manhã pode ter implicações ruins à saúde

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2025

Refeição é considerada a mais importante do dia, mas um crescente número de evidências sugere que não é bem assim. (Foto: Reprodução)

O ditado “tome café da manhã como um rei, almoce como um príncipe e jante como um mendigo” surgiu na década de 1960, com a nutricionista americana Adelle Davis. Segundo ela, essa era a melhor forma de evitar a obesidade. Mas será que o café da manhã é realmente a refeição mais importante do dia?

Nos últimos anos, houve um grande avanço no conhecimento sobre nutrição. Um número crescente de evidências mostra que pular o café da manhã pode não ser tão ruim assim. Segundo informações do site especializado Medical News Today, a maioria dos estudos que associam tomar o café da manhã à redução do risco de doenças são observacionais, ou seja, eles não indicam uma relação de causa e consequência. Outros estudos indicam que pessoas que tomam café da manhã costumam ter hábitos de vida mais saudáveis, como praticar atividade física regularmente e ingerir mais frutas, verduras e carnes magras.

Café da manhã versus ganho de peso

Ao contrário do que acreditava Davis, pular o café da manhã não prejudica a silhueta. Diversos estudos mostram que aqueles que tomam e aqueles que pulam o café da manhã acabam tendo a mesma ingestão calórica no fim do dia. O hábito também não ajuda a emagrecer. Um estudo randomizado, publicado na revista The American Journal of Clinical Nutrition, mostrou que tomar café da manhã não teve um impacto significativo na perda de peso de pessoas com sobrepeso e obesidade, em comparação com pular essa refeição.

Há até mesmo trabalhos que indicam que adicionar a refeição à rotina pode contribuir para o ganho de peso e outros que mostram que pular o café da manhã pode equivaler a menos 252 calorias diárias. Por outro lado, pular uma refeição diminui a qualidade geral da dieta. Uma análise de mais de 30 mil norte-americanos mostra que as pessoas que pulam o café da manhã podem perder nutrientes importantes como folato, cálcio, ferro, vitamina A; vitaminas B1, B2, B3; vitamina C e vitamina D.

Afinal, tomar ou não café da manhã?

Fazer todas as refeições diárias, incluindo o café da manhã, dá ao corpo mais oportunidades de obter energia e nutrientes necessários para funcionar de maneira ideal. No entanto, evidências recentes mostram que o café da manhã não é exatamente a refeição mais importante do dia.

Dessa forma, se você é uma pessoa que acorda com fome pela manhã, você deve seguir suas necessidades. No entanto, se você não sente fome ou não tem o hábito de tomar café da manhã, não é preciso forçá-lo nem sentir-se culpado por isso. Basta estar atento aos alimentos ingeridos nas demais refeições do dia.

Para os adeptos ao café da manhã, a recomendação é começar o dia com alimentos nutritivos, como ovos, aveia, iogurte, pão integral, chia, queijo magro, frutas e nozes.

