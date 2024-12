Saúde Hábitos saudáveis ao acordar melhoram o humor e garantem a energia lá no alto

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2024

Certas atividades pela manhã, como acordar cedo, pode ajudar a tornar o dia mais produtivo e menos estressante. (Foto: Freepik)

O hábito de iniciar todas as manhãs com uma rotina matinal bem estruturada pode trazer uma série de benefícios, não apenas para o bem-estar, mas também para a produtividade ao longo do dia, além de otimizar a saúde física, mental e emocional. No entanto, no mundo moderno, muitas pessoas enfrentam manhãs marcadas por elevados níveis de estresse, cansaço constante e um ritmo acelerado, o que frequentemente dificulta a realização de tarefas essenciais. Esse cenário contribui para o sentimento de sobrecarga, prejudicando o início do dia e impactando o restante das atividades.

Com base nisso, um grupo de pesquisadores da Escola de Desenvolvimento Profissional e Executivo da Universidade de Harvard conduziu estudos que apontam que os primeiros minutos do dia são fundamentais para o bom funcionamento tanto do corpo quanto da mente. Eles descobriram que estabelecer hábitos saudáveis logo ao acordar pode não apenas melhorar o humor, mas também aumentar a concentração e garantir mais energia para o restante do dia.

A seguir, veja quatro atividades que podem ser incorporadas à sua rotina matinal para combater os sinais de envelhecimento e promover um bem-estar duradouro:

* Acorde cedo

O principal objetivo desse hábito é criar uma “margem positiva” no início do dia, permitindo que você acorde algumas horas antes de começar a trabalhar. Esse tempo extra pode ser utilizado para realizar atividades que ajudem o cérebro a processar informações de forma eficaz, além de proporcionar momentos de tranquilidade para o corpo e a mente se prepararem para os desafios do dia. Acordar cedo também contribui para o equilíbrio da rotina e reduz a pressa habitual das manhãs.

* Se hidrate ao acordar

Sentir muita sede ao acordar é um sinal claro de que, após várias horas de sono, o corpo ficou desidratado e acumulou toxinas. Por isso, é fundamental beber água logo após levantar-se. A hidratação não apenas ajuda a ativar o metabolismo, mas também contribui para a saúde da pele e do sistema digestivo, além de melhorar a circulação sanguínea. Começar o dia com água é um passo simples, mas essencial, para equilibrar as funções corporais.

* Faça exercícios físicos

Iniciar o dia com exercícios leves ou alongamentos pode ser altamente benéfico para o corpo. Essa prática ajuda a melhorar a circulação sanguínea, aumenta a flexibilidade e regula a frequência cardíaca. Além disso, estudos indicam que a atividade física pela manhã tem um impacto positivo na disposição e no humor, fornecendo energia para enfrentar os desafios do dia. Segundo o psicólogo Travis Bradberry, esse impulso de energia matinal pode aumentar significativamente a produtividade e a clareza mental.

* Tenha um café da manhã nutritivo

A primeira refeição do dia é crucial para garantir que o corpo receba os nutrientes necessários para manter o bom funcionamento ao longo do dia. Incluir alimentos ricos em proteínas, fibras e gorduras saudáveis no café da manhã ajuda a prevenir doenças cardíacas, melhora a função cerebral e garante uma sensação de saciedade e energia por mais tempo. Alimentos como ovos, abacate, aveia, frutas e nozes são excelentes opções para essa refeição fundamental.

2024-12-28