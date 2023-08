Política Hacker diz que Bolsonaro tinha gravação do ministro Alexandre de Moraes e ofereceu indulto a ele para invadir as urnas eletrônicas

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Delgatti detalhou contatos que teve com o ex-presidente para tentar provar que o sistema eletrônico não era confiável. (Foto: Geraldo Magela/Agência Senado)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Questionado pela relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), o hacker Walter Delgatti Neto afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro lhe prometeu indulto caso fosse preso por invadir urnas eletrônicas e assumir um suposto grampo do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Delgatti disse que encontrou a deputada Carla Zambelli (PL-SP) num posto de gasolina, que ela inseriu um chip num celular “aparentemente novo” e ligou para o então presidente da República. “Segundo ele [Bolsonaro], o grampo já havia sido realizado, com conversas comprometedoras do ministro, e eles queriam que eu assumisse a autoria desse grampo, lembrando que à época eu era o hacker da Lava-Jato”, detalhou Delgatti aos parlamentares.

O hacker afirmou ainda que Bolsonaro lhe contou que o grampo havia sido realizado por agentes de outro país e lhe disse: “Fique tranquilo, se por acaso alguém lhe prender eu mando prender o juiz”, e deu risada.

Delgatti disse que concordou em assumir o grampo, porque era um pedido do presidente da República.

“Após isso, a deputada [Carla Zambelli] me disse que eu precisava invadir algum sistema de Justiça, ou o TSE [Tribunal Superior Eleitoral] em si, para mostrar a fragilidade do sistema”, relatou o depoente. Em seguida, ele teria invadido os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e de todos os tribunais do País.

Ele afirmou aos integrantes da CPMI que ficou por quatro meses na intranet do CNJ, de todos os tribunais e inclusive do TSE.

Urnas

Delgatti informou ainda que, no dia 9 de agosto do ano passado, participou de duas reuniões. Uma com o presidente do PL, Waldemar Costa Neto, os advogados dele, o irmão e o marido de Carla Zambelli em que trataram de assuntos “técnicos”. E outra com o marqueteiro Duda Lima, em que eles teriam discutido ações para colocar em dúvida a credibilidade das urnas eletrônicas, mostrando, por exemplo, que era possível apertar um voto e sair impresso outro.

Em outra ocasião, Delgatti afirmou que se reuniu com Bolsonaro, Zambelli, o ajudante de ordens do presidente Mauro Cid e o general Marcelo Câmara ainda para discutir a fragilidade das urnas eletrônicas. Bolsonaro, segundo o hacker, lhe garantiu que receberia um indulto se fosse preso por ações relativas à urna eletrônica.

Segundo Delgatti, o ex-presidente pediu a Marcelo Câmara que o levasse ao Ministério da Defesa para conversar com os técnicos. O depoente disse aos parlamentares que, ao todo, foi cinco vezes ao ministério. A ideia inicial era ele mesmo inspecionar o código-fonte das urnas, mas apenas servidores do ministério tinham acesso, então eles iam até o TSE e repassavam informações para o hacker.

Delgatti também confirmou informações dadas em depoimento à Polícia Federal, na última quarta (16) de que recebeu cerca de R$ 40 mil da deputada Carla Zambelli pelos serviços prestados. O dinheiro teria sido entregue pelo motorista dela. Ele disse que parlamentar lhe ofereceu um emprego, mas lhe enviou os valores até que o emprego fosse viabilizado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/hacker-diz-que-bolsonaro-tinha-gravacao-do-ministro-alexandre-de-moraes-e-ofereceu-indulto-a-ele-para-invadir-as-urnas-eletronicas/

Hacker diz que Bolsonaro tinha gravação do ministro Alexandre de Moraes e ofereceu indulto a ele para invadir as urnas eletrônicas

2023-08-17