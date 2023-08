Política Hacker afirma que recebeu dinheiro da deputada Carla Zambelli para invadir sistema do Poder Judiciário

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2023

Walter Delgatti (E) é suspeito de invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), entre 4 e 6 de janeiro deste ano. Foto: Reprodução/Twitter Delgatti (E) é suspeito de invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), entre 4 e 6 de janeiro deste ano. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

O “hacker da Vaza Jato” Walter Delgatti reafirmou nesta quarta-feira (16) em depoimento à Polícia Federal que recebeu dinheiro da deputada Carla Zambelli (PL-SP) para invadir qualquer sistema do Poder Judiciário. Delgatti disse que o valor do trabalho foi de R$ 40 mil.

“Ele faz provas de que recebeu valores da Carla Zambelli. Segundo o Walter, o valor chega próximo a R$ 40 mil. Foi próximo a R$ 14 mil em depósito bancário. O restante, em espécie. [Para] invadir qualquer sistema do Judiciário”, afirmou o advogado de Delgatti, Ariovaldo Moreira, que falou com a imprensa após o depoimento, em Brasília.

Walter Delgatti foi preso em julho, em operação da Polícia Federal que investiga a tentativa de invasão nos sistemas do Judiciário. No dia da operação, houve buscas e apreensões da polícia em endereços de Zambelli.

Entenda o caso

Delgatti é suspeito de invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), entre 4 e 6 de janeiro deste ano. Nas datas, foram inseridos no sistema do CNJ e de outros tribunais brasileiros 11 alvarás de soltura de presos e um mandado de prisão falso contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

O hacker teria recebido R$ 13,5 mil de Jean Hernani e Renan Goulart, o primeiro tendo pago R$ 10,5 mil e o outro os R$ 3 mil restantes).

Após a Operação 3FA, Carla Zambelli veio a público afirmar que os pagamentos feitos ao hacker foram para manter o próprio site. Mas negou que tenha usado dinheiro público, por meio da cota parlamentar, que destina verba aos deputados para custeio das despesas do mandato.

