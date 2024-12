Rio Grande do Sul Hackers invadem o site da prefeitura de Uruguaiana e exigem R$ 60 mil para devolver controle de arquivos

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2024

Administração municipal não pagou o "resgate", optando por entregar o caso a especialistas. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Hackers ainda não identificados invadiram o site da prefeitura de Uruguaiana (Fronteira-Oeste), na divisa com a cidade argentina de Passo de Los Libres, e exigiram cerca de R$ 60 mil para devolver o controle de arquivos de secretarias municipais. O Executivo municipal não pagou o resgate, optando por entregar a uma equipe de tecnologia da informação a tarefa de recuperar os dados, de forma terceirizada.

O ataque foi definido como “complexo” e envolveu o pedido do valor em euros, mediante criptomoedas – cujo rastreio é mais difícil. Apesar do incidente cibernético, não foram afetados sistemas como o da folha do funcionalismo, guias fiscais e informações de credores. A Polícia Civil investiga o caso.

Quem acessa uruguaiana.rs.gov.br encontra o portal funcionando aparentemente dentro da normalidade, exceto pelo segmento de notícias, no qual as informações mais recentes na tela remontam a junho. Um atraso de cinco meses, mas não foi possível checar se esse descompasso está relacionado ao incidente.

O site especializado securityleaders.com.br contextualiza esse tipo de crime no cenário nacional: “Municípios de todo o País estão sob intenso ataque de agentes maliciosos, que frequentemente paralisam os sistemas públicos e criam transtornos aos cidadãos. Recentemente, a prefeitura de Guajará-Mirim (Roraima) teve dados internos criptografados por hackers, criando problemas para as atividades do Município”.

Uruguaiana não é a primeira cidade gaúcha a ser alvo de cibercriminosos neste ano: “Dentre as prefeituras atingidas pela ação estão Porto Alegre e Rio de Janeiro. Só a de Salvador registrou 10 milhões de tentativas diárias desse tipo de invasão”.

Outro caso recente foi o da cidade de Itu (SP): o prefeito Guilherme Gazzola confirmou em suas redes sociais que a ação do tipo “ransomware” paralisou serviços e levou parte da máquina pública a cumprir tarefas de forma manual.

Outras esferas do poder

Muitos devem lembrar que nos dois últimos anos o governo do Rio Grande do Sul também passou por esse tipo de problema. Em janeiro de 2002, os sites ligados ao portal estado.rs.gov.br foram derrubados por mais de 20 horas, devido a uma invasão por hackers.

Em janeiro de 2023, foi a vez de o governador Eduardo Leite se alvo desse tipo de invasão, com nada menos que dois ataques em menos de uma semana.

Antes disso, em 2021, o Judiciário esteve na mira de cibercriminosos que invadiram os sistemas. O site tjrs.jus.br permaneceu fora do ar por quase uma semana. Em outubro daquele ano, a tentativa de chantagem virtual recaiu sobre o Tribunal Regional do Trabalho.

(Marcello Campos)

