Mundo Hackers norte-coreanos tentaram invadir os sistemas da gigante farmacêutica Pfizer

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Norte-coreanos buscaram informações sobre a vacina e tratamento contra o coronavírus. (Foto: Reprodução)

A agência de inteligência da Coreia do Sul disse que a Coreia do Norte tentou roubar informações sobre as vacinas contra o coronavírus após hackear a farmacêutica Pfizer, que produz um dos imunizantes em uso contra a covid-19. A informação foi confirmada nesta terça-feira (16) pelo deputado sul-coreano Ha Tae-keung.

Casos de espionagem digital contra órgãos de saúde, cientistas que pesquisam vacinas e farmacêuticas aumentaram muito nesta pandemia de covid-19, com grupos apoiados por governos tentando encontrar brechas para obter irregularmente informação sobre a pandemia.

De acordo com o parlamentar, que integra um conselho de inteligência da Coreia do Sul, a Pfizer está entre as empresas hackeadas.

“Houve tentativas de roubar a tecnologia para vacinas e tratamentos contra a Covid por meio de ataques cibernéticos”, afirmou Ha.

Os escritórios da Pfizer na Ásia e na Coreia do Sul não comentaram o caso. O gabinete do deputado confirmou as declarações, mas não disse quando ocorreu a invasão nem se houve sucesso na tentativa dos hackers.

‘Exército de hackers’

No ano passado, o Serviço Nacional de Inteligência (NIS) da Coreia do Sul acusou hackers norte-coreanos de penetrar em sistemas de ao menos nove empresas da área de saúde, inclusive das desenvolvedoras de vacina Johnson & Johnson, Novavax e AstraZeneca.

A Coreia do Norte frequentemente recebe acusações de ter um “exército de hackers” usado para driblar as várias sanções internacionais impostas ao governo de Kim Jong-un e obter dinheiro. Segundo especialistas, os invasores norte-coreanos parecem estar mais interessados em vender os dados do que usá-los desenvolver uma vacina local.

Pyongyang também roubou mais de US$ 300 milhões em criptomoedas nos últimos meses por meio de ataques informáticos destinados a financiar seus programas nucleares e balísticos proibidos, de acordo com um relatório confidencial da ONU divulgado alguns dias atrás.

A Coreia do Norte espera receber quase 2 milhões de doses da vacina de Oxford e do laboratório AstraZeneca até meados deste ano pelo consórcio Covax. O país não tem registros de casos de coronavírus desde o início da pandemia, mas autoridades da Coreia do Sul dizem que pode ter havido, sim, um surto de covid-19 no ano passado devido aos contatos próximos dos norte-coreanos com a vizinha China.

Esta é a primeira confirmação oficial de que Pyongyang pediu ajuda internacional, quando a infraestrutura sanitária da Coreia do Norte é considerada totalmente inadequada para lidar com uma epidemia em grande escala.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo