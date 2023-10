Mundo Hamas afirma ter libertado duas reféns americanas

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2023

As reféns liberadas são Judith e Natalia Raanan, de Chicago Foto: Reprodução As reféns liberadas são Judith e Natalia Raanan, de Chicago. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um porta-voz do grupo Hamas afirmou ter libertado nesta sexta-feira (20) duas mulheres que estavam entre os 203 reféns do grupo terrorista. O governo israelense confirmou as libertações, as primeiras desde o início do conflito no Oriente Médio.

As reféns libertadas são uma mãe e sua filha, e ambas cidadãs dos Estados Unidos. As reféns liberadas são Judith e Natalia Raanan, de Chicago. Elas estavam visitando parentes no kibutz de Nahal Oz, em Israel, quando foram sequestradas e levadas para Gaza. Em comunicado do Hamas, ambas teriam sido liberadas para “provar ao povo americano e ao mundo que as afirmações feitas pelo [presidente dos EUA, Joe Biden] Biden e sua administração fascista são falsas e infundadas”.

O Crescente Vermelho afirmou que recebeu as duas reféns, e o governo de Israel disse que elas foram encaminhadas a uma base militar israelense. As duas foram libertadas após negociações com autoridades do governo do Catar, ainda segundo o grupo terrorista.

O presidente Joe Biden, dos EUA, divulgou uma nota na qual afirmou que as duas reféns liberadas têm apoio do governo americano para se recuperar. O governo de Israel afirmou ter informações de que a maioria das pessoas que foram feitas reféns pelo Hamas está viva.

Mais cedo, uma reportagem da rede britânica BBC afirmou que o Hamas ofereceu libertar parte dos reféns em troca de um cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza. Os reféns foram sequestrados durante o ataque do grupo ao sul de Israel em 7 de outubro, quando homens armados mataram 1.402 pessoas em solo israelense.

A maioria dos reféns é israelense, mas, segundo as Forças Armadas de Israel, há também cidadãos dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Ucrânia, da Itália e do Brasil entre os reféns. Entretanto, o Itamaraty diz não ter recebido comunicação sobre brasileiros entre os sequestrados.

