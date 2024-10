Mundo Hamas confirma a morte do principal líder do grupo terrorista, Yahya Sinwar, e promete vingança contra Israel

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2024

Vídeo divulgado pelo Exército israelense mostra os últimos momento de vida do terrorista na Faixa de Gaza Foto: Reprodução de vídeo Vídeo divulgado pelo Exército israelense mostra os últimos momento de vida do terrorista na Faixa de Gaza. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Hamas confirmou nesta sexta-feira (18) a morte de Yahya Sinwar, o número 1 no comando do grupo terrorista. Mentor dos ataques contra Israel em 7 de outubro de 2023, Sinwar morreu na quinta-feira (17) durante um confronto com militares israelenses em um imóvel em Rafah, na Faixa de Gaza.

A confirmação da morte foi feita por Khalil al-Hayya, membro do alto escalão do grupo terrorista. Ele disse que o Hamas continuará lutando e prometeu vingança.

O integrante do Hamas também disse que os reféns em poder do grupo não serão devolvidos enquanto a guerra em Gaza não acabar. “Esses prisioneiros não retornarão a vocês antes do fim da agressão a Gaza e da retirada de Gaza”, afirmou.

Al-Hayya virou um dos nomes cotados para assumir a liderança do grupo. Ele liderou a delegação do Hamas durante várias rodadas de negociação de um cessar-fogo realizadas no Catar e mediadas por autoridades do país, dos EUA e do Egito.

O Exército israelense divulgou um vídeo que mostra os últimos momentos de vida de Sinwar. Nas imagens, ele aparece em uma cadeira, gravemente ferido e coberto de poeira. No vídeo, o homem ainda levanta a mão e arremessa um pedaço de pau contra um drone que se aproxima.

