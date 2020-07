Valtteri Bottas passou Max Verstappen no fim da prova para terminar em segundo e manter a liderança do campeonato, com 43 pontos, contra 37 de Hamilton. Já o holandês da RBR completou o pódio na terceira posição, e seu companheiro de equipe Alexander Albon fechou em quarto.

Ainda na primeira volta, Charles Leclerc atingiu o seu companheiro de equipe Sebastian Vettel. Os dois pilotos da Ferrari abandonaram a prova.

A temporada 2020 da Fórmula 1 prossegue no próximo fim de semana, com o GP da Hungria, no circuito de Hungaroring.