Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2024

Marjana Vargas, liderança da Rede Pampa, prestigiou o lançamento do livro "Adivinhe!", do narrador da Rádio Grenal Haroldo de Souza, acompanhado por sua filha Joaquina, na 70° Feira do Livro de Porto Alegre. Foto: Mellhorpubli Foto: Mellhorpubli

Haroldo de Souza, narrador que fez história no rádio gaúcho, lançou nesta terça-feira (12) seu livro: “Adivinhe! Haroldo de Souza – A memória do narrador dos gaúchos” na Feira do Livro de Porto Alegre. A obra lançada pela editora Melhorpubli, relata histórias de mais de 50 anos de trajetória e revela os bastidores das grandes transmissões, os desafios superados ao longo da carreira e as paixões que alimentaram a dedicação de Haroldo ao rádio.

“Resumir 50 anos é impossível, mas posso transformar tudo num momento só, que é o dia de hoje, dia 12 de novembro. Realizando esse sonho de escrever um livro, porque árvore eu plantei e filhos eu tenho. Esse livro simboliza para mim a minha vida, porque há 50 anos eu chegava aqui e hoje realizo esse sonho”, disse o narrador da Rádio Grenal.

Com descontração e às vésperas de comemorar 80 anos de vida, Haroldo falou do carinho recebido por fãs e colegas ao longo de sua carreira. O narrador, que nasceu no Paraná, veio para Porto Alegre pensando em ficar por um curto período, mas acabou tornando-se um gaúcho de coração para toda vida.

“Eu vim para cá para ficar uns dois ou três anos, pensava eu, e retornar para o eixo Rio-São Paulo. Mas hoje eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa, de ficar no Rio Grande, me tornar um gaúcho. Ter orgulho de ser paranaense, mas ter orgulho de ser recebido e viver com o povo do Rio Grande”, declarou.

Além de reviver momentos emocionantes dos gramados, o livro explora o lado humano do comunicador, mostrando como sua paixão pelo futebol e pela comunicação moldaram uma vida repleta de conquistas, superações, resiliência e histórias fascinantes. Haroldo diz que não pensa em aposentadoria e afirmou que tem certeza de que ainda permanecerá atrás dos microfones por mais um bom tempo. Segundo ele, talvez não mais como narrador da Rádio Grenal, mas como comunicador da Rede Pampa de Comunicação.

“É um convite que eu faço para vocês, adquira esse livro porque vocês saberão da minha história, mas dentro da minha história têm muitos exemplos que poderão ser utilizados na vida de vocês”, concluiu Haroldo de Souza.

A sessão de autógrafos da obra contou com a presença da Diretora de Conteúdo da Rede Pampa, Marjana Vargas e da equipe de comunicadores da Rádio Grenal, além da família e de centenas de amigos e admiradores do narrador.

Serviço:

Adivinhe! Haroldo de Souza, a memória do narrador dos gaúchos. 50 anos de rádio no Rio Grande do Sul

231 páginas – Editora Melhorpubli –Valor: R$75,00 – Acesse o site de vendas clicando ao lado: Adivinhe!

