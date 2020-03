Notícias Harpista russa é a atração desta quinta-feira em recital da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de março de 2020

Liuba Klevtsova é radicada no Brasil há quase 20 anos. (Foto: Maurício Paz/Ospa)

Acompanhada pela Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre), a harpista russa Liuba Klevtsova apresenta nesta quinta-feira um recital com entrada gratuita, a partir das 18h na sede da instituição, localizada no Centro Administrativo do Estado – avenida Borges de Medeiros nº 1.501, bairro Praia de Belas.

No programa, composições de seus conterrâneos Serguei Prokofiev (“Prelúdio em Dó Maior”) e Mikhail Glinka (“Noturno em Mi Bemol Maior” e “Cotovia”), além do italiano Gaetano Donizetti e do alemão Albert Zabel (“Fantasia Sobre Solo da Ópera Lucia di Lammermoor”), bem como do polonês Franz Poenitz (“Nordische Ballade”). A maioria das peças é do século 19.

Formada pelo Conservatório Tchaikovsky de Moscou, ela começou a estudar o instrumento aos 7 anos. Em 2001, integrou como convidada a Osesp (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo) e, no mesmo ano, foi aprovada no teste para harpista principal do grupo, posição que ocupa até hoje.

Como solista, atuou em instituições como a Orquestra Sinfônica Brasileira, Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e Orquestra de Câmara da USP (Universidade de São Paulo).

70 anos

Prestes a completar 70 anos (no dia 23 de março), a Ospa tem uma temporada de espetáculos repleta de atrações em 2020. A agenda prevê exibições especiais, projetos inéditos, presença de maestros e solistas internacionais e eventos alusivos aos 250 anos de nascimento do compositor alemão Ludwig van Beethoven e 100 anos da morte de Alberto Nepomuceno.

No calendário, serão mantidas as séries já tradicionais da orquestra (Interior, Araújo Vianna, Didáticos, Ospa Jovem, Banda Sinfônica, Música de Câmara, Coro Sinfônico e Igrejas), mas haverá uma reformulação na série principal, “Pablo Komlós”, que passará a ter programação e nomes próprios para cada espetáculo.

(Marcello Campos)

