Notas Mundo Harvey Weinstein não deporá em julgamento de estupro, diz defesa

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2020

O ex-produtor de cinema Harvey Weinstein não deporá em sua própria defesa no julgamento de estupro no qual é réu, disseram seus advogados nesta terça-feira ao darem o caso por encerrado. Longe da presença do júri, um deles disse ao juiz James Burke que Weinstein não falará no julgamento iniciado em Nova York no dia 6 de janeiro.

