Por Redação O Sul | 22 de junho de 2023

De acordo com o senador, até esta quinta-feira (22), 52 municípios gaúchos já tinham decretado situação de emergência Foto: Divulgação

O senador Luis Carlos Heinze (PP/RS) recebeu, em Brasília, na quarta-feira (21), uma comitiva de prefeitos e vereadores dos municípios que atingidos pelo ciclone que deixou 16 mortos e 14.836 pessoas desalojadas no Rio Grande do Sul.

Durante a reunião, que contou com presença de mais 20 lideranças gaúchas, foram discutidas ações colegiadas que podem facilitar a liberação de recursos, junto aos governos federal e estadual.

O parlamentar, que desde o registro do fenômeno tem dialogado com os prefeitos e vereadores, destaca o trabalho realizado. “Toda equipe do meu gabinete continua à disposição. Orientamos sobre os procedimentos e recursos legais, bem como realizamos a intermediação juntos aos órgãos federais. Em paralelo, também trabalhamos com a bancada gaúcha para que as emendas ao orçamento da União, dos municípios atingidos, sejam pagas antecipadamente”, afirmou Heinze.

De acordo com o senador, até esta quinta-feira (22), 52 municípios gaúchos já tinham decretado situação de emergência. “Agora precisamos de agilidade para que esses decretos sejam homologados pelo governo do estado e reconhecidos pela União. O repasse de recursos depende dessa oficialização. Enquanto isso, dialogamos com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para que possamos levar uma resposta para a população com a maior urgência possível”, ressaltou Heinze.

