Brasil Helicóptero que transportava deputado federal cai na Bahia

6 de setembro de 2022

Deputado João Bacelar e outras duas pessoas sofreram apenas ferimentos leves. (Foto: Câmara dos Deputados)

Um helicóptero com o deputado federal João Bacelar (PL), mais conhecido como Jonga, caiu na cidade de Monte Santo, no Norte da Bahia, na manhã dessa terça-feira (6). O parlamentar estava na companhia do piloto e de um candidato a deputado estadual.

Os três tiveram apenas ferimentos leves, causados pelos vidros do helicóptero. De acordo com o candidato Marcinho Oliveira, a aeronave já estava próxima ao local de pouso, quando despencou.

“A gente já estava perto do centro da cidade, próximo de um terreno vazio, onde ia o piloto pousar. Aí o helicóptero perdeu a potência e caiu. A queda já foi perto do chão, por isso não teve muitos ferimentos”, descreveu Marcinho.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou atendimento aos feridos ainda no local. Ainda não há informações sobre o que pode ter causado o acidente.

O deputado federal, que é candidato à reeleição, viajou de Santaluz para Monte Santo para participar de um comício, junto com o candidato a deputado estadual. Depois do acidente, os dois seguiram para o evento político.

Paraquedistas

Dois homens ficaram feridos após cair de paraquedas, na tarde dessa terça, em Copacabana e Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Os dois são militares que estavam realizando um treinamento para o desfile do Dia da Independência do Brasil, celebrado nesta quarta (7). Um outro paraquedista militar também foi filmado quando desceu em uma rua de Copacabana. Ele não teve ferimentos.

Bombeiros e policiais militares foram chamados para confirmar a informação de que um paraquedista teria saído da rota do seu voo e caído em uma árvore.

Os militares encontraram no local um homem ferido caído ao solo. A área foi isolada pelos policiais. Os bombeiros foram chamados para o acidente em Copacabana às 15h25, de acordo com o comando da unidade. Pouco depois, às 16h, os bombeiros foram chamados para outro acidente em Ipanema.

Em nota, o Comando Militar do Leste informou que, “alguns militares pousaram fora do local previsto por conta de rajadas de vento”.

Leia o comunicado na íntegra:

“A equipe de salto livre do Exército Brasileiro, os Cometas, e a equipe de salto livre da Força Aérea Brasileira, os Falcões realizaram, na tarde de hoje (06 Set), treinamento para demonstração em homenagem aos 200 anos da Independência. Alguns militares pousaram fora do local previsto por conta de rajadas de vento, evento meteorológico ocasional. A ocorrência é pontual, não existe registro histórico. Ressalta-se que as equipes são compostas por atletas de alto nível e participam de competições nacionais e internacionais com resultados expressivos.”

