Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2024

Uma única contribuição pode salvar até quatro vidas. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

As unidades do Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (Hemorgs) em Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas e Passo Fundo necessitam de doações de sangue de todos os tipos, preferencialmente do tipo “O”. Na Capital, a equipe atende de segunda a sexta-feira (8h às 16h) na avenida Bento Gonçalves nº 3.722, bairro Partenon (Zona Leste).

A lista completa dos locais onde é possível colaborar, assim como os contatos para agendamento (não obrigatório), está disponível no site da Secretaria da Saúde (SES) – saude.rs.gov.br.

O Hemocentro distribui sangue e derivados para aproximadamente 40 hospitais. De acordo com a direção do órgão (vinculado à Secretaria Estadual da Saúde), são necessárias cerca de 100 novas doações por dia para suprir a demanda.

Trata-se de um procedimento fundamental para garantir a disponibilidade de componentes sanguíneos aos pacientes que necessitam de transfusão por causa de acidentes, cirurgias e outras situações clínicas. Uma única contribuição é capaz de salvar até quatro vidas, conforme salientam especialistas.

Se cada cidadão saudável doasse sangue ao menos uma vez a cada semestre, não seriam necessárias campanhas emergenciais para reposição de estoques. “O sangue não tem substituto e, por isso, a doação voluntária é fundamental”, finaliza o Hemocentro.

Também é possível colaborar diretamente com os bancos se sangue de instituições de saúde. É o caso do Hospital de Pronto Socorro (HPS), que absorve uma alta demanda de pacientes, muitos deles atendidos em estado grave devido a acidentes, por exemplo. Voluntários devem agendar o procedimento por meio do whatsapp (51) 3289-7658. Endereço: Largo Teodoro Herzl s/nº (junto à avenida Osvaldo Aranha), na divisa entre os bairros Santana e Bom Fim.

Com capacidade para receber 16 a 20 doadores por dia, a unidade funciona em diferentes turnos conforme o dia da semana: nas segundas e sextas-feiras o horário vai das 8h ao meio-dia, enquanto nas terças e quintas o atendimento é das 13h às 17h. Já nas quartas-feiras o expediente é duplo, à tarde e à noite (com pausa entre meio-dia e 13h).

Exigências

– Estar em boas condições de saúde.

– Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 devem estar acompanhados de um responsável legal).

– Pesar no mínimo 50 quilos (sem contar roupas e calçados).

– Ter dormido ao menos seis horas antes da doação.

– Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação.

– Não fumar ao menos duas horas antes da doação.

– Apresentar documento oficial de identidade com foto.

(Marcello Campos)

