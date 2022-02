Rio Grande do Sul Hemocentro do Rio Grande do Sul precisa de doações para repor baixos níveis nos estoque de sangue

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Uma doação de sangue é capaz de salvar até quatro vidas Foto: Divulgação Um único voluntário é capaz de salvar até quatro vidas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) alerta para a necessidade de doações de sangue ao Hemocentro do Rio Grande do Sul (Hemorgs), a fim de suprir os baixos níveis dos estoques para todos os tipos, mas sobretudo no que se refere a “O-positivo” e “O-negativo”. Localizada em Porto Alegre, a instituição abastece cerca de 40 hospitais.

O atendimento é realizado preferencialmente com agendamento prévio, por meio do aplicativo WhatsApp (51) 98405-4260 ou do telefone convencional (51) 3336-6755 (ramal 102). Também está disponível um link na página da SES (saude.rs.gov.br) para essa finalidade nos hemocentros da capital gaúcha, Passo Fundo (Região Norte), Santa Maria (Central) e Pelotas (Sul).

Cabe ressaltar que é necessária a doação de aproximadamente 100 bolsas de sangue, a cada dia, para que o suprimento da demanda não seja comprometido. Uma doação de sangue é capaz de salvar até quatro vidas.

“Precisamos ressaltar que é muito seguro doar sangue”, ressalta a diretora do Departamento Estadual de Sangue e Hemoderivados (DESH), Kátia Brodt. “Sabemos que a pandemia de coronavírus ainda não acabou, mas permanecemos trabalhando em conformidade com todas as normas sanitárias, inclusive as de distanciamento, a fim de evitar qualquer situação favoráveis ao contágio dentro de nossas dependências.”

A coordenadora de captação de doadores do Hemorgs, Gesiane Almansa, acrescenta que “a doação e processamento do material são fundamentais para garantir a disponibilização de componentes sanguíneos às vítimas de acidentes ou pacientes em outras situações clínicas que requeiram transfusão”.

Locais



Em Porto Alegre, o atendimento aos doadores é feito conforme o critério da ordem de chegada. A unidade se localiza na avenida Bento Gonçalves nº 3.722, bairro Partenon, e funciona de segunda a sexta-feira no período das 8h às 16h.

Com o objetivo de facilitar a doação de sangue em maior número de locais do Interior do Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual da Saúde está instituindo pontos de coleta além dos hemocentros regionais.

Em um primeiro momento, serão beneficiados os municípios de Bagé (Fronteira-Oeste), Sapucaia do Sul (Região Metropolitana de Porto Alegre), Frederico Westphalen (Norte do Estado) e Vacaria (Nordeste gaúcho). De acordo com a SES, a ideia é ampliar essa lista.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul