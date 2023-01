Rio Grande do Sul Hemocentro do Rio Grande do Sul precisa de sangue O+ e O-

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Um dos requisitos é não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação. Foto: Divulgação Um dos requisitos é não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Devido ao período de férias, as doações de sangue caíram drasticamente mas a demanda por sangue continua. Os estoques estão baixos, especialmente dos tipos sanguíneos O positivo e O negativo.

Por isso, o Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (Hemorgs) solicita doações de sangue. É possível agendar a doação pelo https://saude.rs.gov.br/agendamento-para-doacao-de-sangue, pelo telefone do Hemocentro (51) 3336-6755 e o WhatsApp (051) 98405-4260, também se consegue fazer agendamentos e obter informações.

Requisitos

Estar em boas condições de saúde; Apresentar documento oficial de identidade com foto; Ter idade entre 16 e 69 anos, sendo que os candidatos a doadores com menos de 18 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou por responsável legal; Pesar no mínimo 50 Kg com desconto de vestimentas; Ter dormido pelo menos 6 horas antes da doação; Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação; Não fumar pelo menos duas horas antes da doação.

Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul

Av. Bento Gonçalves, 3722, Porto Alegre

Fone: (51) 3336-6755

E-mail: hemorgs@saude.rs.gov.br

Horário de funcionamento:

– Para doação de sangue: segunda a sexta feira, das 8h às 16h.

– Para cadastro de doador de medula óssea: segunda a sexta feira, das 8h às 16h.

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Rua São Manoel, 543, Porto Alegre

Fone: (51) 3359-8504

Horário de funcionamento:

-Para doação de sangue: de segunda a sexta, das 8h às 15h.

-Para cadastro de doador de medula óssea: de segunda a sexta, das 8h às 15h.

Hospital Nossa Senhora da Conceição

Av. Francisco Trein, 596, Porto Alegre

Fone: (51) 3357-2139

Horário de funcionamento:

-Para doação de sangue: de segunda a sexta, das 7h30min às 17h, e sábados, das 7h30min às 12 h (aos sábados, com distribuição de 80 fichas, por ordem de chegada)

-Para cadastro de doador de medula óssea: às terças e quintas, das 9h às 11h e das 14h às 16h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul