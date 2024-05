Rio Grande do Sul Hemocentro do RS tem nova plataforma para agendamento de doações de sangue em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2024

O Hemorgs está com estoque regular, por isso busca repor apenas grupos específicos: O+ e O-, preferencialmente. Foto: Itamar Aguiar/SES O Hemorgs está com estoque regular, por isso busca repor apenas grupos específicos: O+ e O-, preferencialmente. (Foto: Itamar Aguiar/SES) Foto: Itamar Aguiar/SES

As doações de sangue para o Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (Hemorgs), em Porto Alegre, agora podem ser agendadas por uma nova plataforma on-line (https://desh.ageenda.com.br/) . O agendamento permite escolher dia e hora para a doação, possibilitando que o atendimento ocorra de forma mais ordenada e com menor tempo de espera.

O novo recurso possibilitou a retomada do serviço prestado pelo Hemorgs, que foi interrompido depois que a plataforma da instituição saiu do ar devido ao alagamento da Procergs (Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul), que abriga os sites do governo.

“Como o Serviço de Atendimento Especializado (SAE) está inoperante no momento, precisamos imediatamente acolher esses agendamentos dos doadores via WhatsApp. Só que o aplicativo tem limitações e acabamos tendo muitos doadores represados”, explicou a chefe da Divisão de Hemoterapia do Hemorgs, Aline Gularte. “Percebemos que não daríamos conta. Então recebemos a doação da plataforma Ageenda que permite ao usuário fazer o autoagendamento”, acrescentou.

Pelo novo serviço é possível agendar a doação clicando em Agendamento e depois em Agendar doação. Em seguida, é necessário apontar o tipo sanguíneo – há também a opção para quem não sabe –, selecionando data e horário conforme disponibilidade.

No momento, o agendamento está aberto apenas para Porto Alegre. A expectativa é que nos próximos dias esteja disponível também para doações ao Hemopasso (Passo Fundo), ao Hemopel (Pelotas) e ao Hemosm (Santa Maria).

Doações

O Hemorgs está com estoque regular, por isso busca repor apenas grupos específicos: O+ e O-, preferencialmente, e outros grupos negativos, A-, B-, AB-. O agendamento é organizado conforme os estoques e a necessidade de atender às demandas de transfusão, sem gerar desperdício.

Como o sangue é um tecido vivo, para preservar características importantes para o receptor, é necessário que o sangue doado seja utilizado em um tempo determinado. Para plaquetas, por exemplo, o tempo para uso (ou validade) é de cinco dias e para hemácias, 35 dias.

