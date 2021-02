Rio Grande do Sul Hemocentros de Porto Alegre, Passo Fundo, Pelotas e Santa Maria precisam de doação de sangue

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Atendimento aos doadores é feito com todo o cuidado e segurança. Foto: Divulgação/SES Atendimento aos doadores é feito com todo o cuidado e segurança. (Foto: Divulgação/SES) Foto: Divulgação/SES

O Hemorgs (Hemocentro do Rio Grande do Sul) e os Hemocentros Regionais de Passo Fundo, Pelotas e Santa Maria estão com os estoques de sangue em níveis críticos e precisam de doações de todos os tipos sanguíneos, especialmente O+ e O-. De acordo com a coordenadora adjunta do Hemorgs, Kátia Brodt, o atendimento aos doadores é feito com todo o cuidado e segurança, seguindo os protocolos sanitários na prevenção ao coronavírus e orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde) e demais órgãos sanitários competentes.

A doação e o processamento do sangue são fundamentais para garantir a disponibilização de componentes sanguíneos para os pacientes que necessitam de transfusão, como vítimas de acidentes ou em outras situações clínicas.

Porto Alegre

Hemorgs

• Avenida Bento Gonçalves, 3.722, junto ao Hospital Sanatório Partenon.

• Doações de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, sem fechar ao meio-dia.

• Atendimento realizado preferencialmente com pré-agendamentos por telefone ou WhatsApp, pelos números (51) 98405-4260 ou (51) 3336-6755, ramal 102. Doadores que forem diretamente ao Hemorgs serão atendidos por ordem de chegada e seguindo os mesmos protocolos.

Passo Fundo

Hemocentro Regional de Passo Fundo

• Avenida Sete de Setembro, 1.055.

• Doações de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h30min.

• Agendamento prévio pelos telefones (54) 3311-5555 ou (54) 3311-1427 e pelos e-mails hemopasso@saude.rs.gov.br ou doadorhemopasso@gmail.com.

Pelotas

Hemocentro Regional de Pelotas

• Avenida Bento Gonçalves, 4.569.

• Doações às terças-feiras, das 13h às 18h; de quarta a sexta-feira, das 8h às 14h, e sábado, das 8h às 13h.

• Telefone: (53) 3222-3002. E-mail: hemopel@saude.rs.gov.br.

Santa Maria

Hemocentro Regional de Santa Maria

• Alameda Santiago do Chile, 35.

• Doações de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, e no terceiro sábado do mês, das 8h às 12h.

• Telefones: (55) 3221-5262 e 3221-5192. E-mail: hemosm-adm@saude.rs.gov.br.

O que é preciso

• Estar em boas condições de saúde.

• Apresentar documento oficial de identidade com foto.

• Ter entre 16 e 69 anos, sendo que os candidatos a doadores com menos de 18 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou por responsável legal.

• Pesar no mínimo 50 quilos, com desconto de vestimentas.

• O limite de idade para a primeira doação é de 60 anos.

• Não estar em jejum e evitar alimentação gordurosa.

• Ter dormido pelo menos 6 horas antes da doação.

• Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação.

• Não fumar pelo menos duas horas antes da doação.

Impedimentos temporários

• Gripe ou febre.

• Gestantes ou mães que amamentam bebês com menos de 12 meses.

• Até 90 dias após aborto ou parto normal e até 180 dias após cesariana.

• Tatuagem ou acupuntura nos últimos 12 meses.

• Exposição à situação de risco para aids (múltiplos parceiros sexuais, ter parceiros usuários de drogas).

• Herpes labial.

Outros critérios que impedem a doação serão verificados por ocasião da entrevista de triagem.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul