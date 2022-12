Mundial Herói da Croácia, Orsic celebra terceiro lugar na Copa: “jogo mais importante da minha carreira”

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2022

A Croácia venceu Marrocos por 2 a 1 nesse sábado (17) e, com isso, conquistou o terceiro lugar da Copa do Mundo de 2022. O jogo foi especial para o meia Orsic, que marcou o gol da vitória da seleção croata. Após o embate, o jogador de 29 anos destacou o seu orgulho com o feito.

“Acredito que foi um jogo e tanto. Não tenho nem como medir o que aconteceu. Só daqui alguns dias vamos conseguir ter ideia do tamanho desta vitória. É um orgulho muito grande para nós. Muito importante ter a torcida aqui também. Foi o jogo mais importante da minha carreira”, disse à Fifa.

Orsic marcou um golaço aos 41 minutos do primeiro tempo. O meia foi acionado na esquerda, cortou para o meio e bateu com muita categoria. A bola encobriu o goleiro Bono e morreu no fundo da meta.

Essa é a segunda vez que a Croácia conquista o terceiro lugar de um Mundial. A seleção repetiu o feito em 1998, quando estreou na competição. Já o melhor desempenho foi em 2018, quando foi vice-campeã após perder para a França na final.

Na Copa do Catar, a seleção croata foi algoz do Brasil. Os europeus derrotaram a equipe do técnico Tite nas quartas de final. Após empate de 1 a 1 na prorrogação (0 a 0 no tempo normal), os croatas venceram por 4 a 2 nos pênaltis. Na semifinal, porém, perderam por 3 a 0 para a Argentina.

Carreira

Começou a jogar pelo académica em 2009. Na temporada 2012-13 do União de Leiria , ele foi o maior goleador da equipe com 12 gols. Ele se mudou para o Spezia Calcio na janela de transferências do verão de 2013 e jogou 9 jogos pelo clube na temporada 2013-14, sem marcar. O clube terminou em 8º no campeonato. Ele voltou para a Croácia e juntou-se a Rijeka por uma taxa de transferência desconhecida, onde foi emprestado posteriormente a Celje de agosto a dezembro da temporada 2014-15, onde jogou 13 jogos e marcou 2 gols, e depois a Jeonnam Dragons em fevereiro de 2015.

Em janeiro de 2016 (uma temporada da Liga K), ele impressionou com 9 gols em 33 jogos. Jeonnam finalmente o contratou por 750 mil euros na janela de transferências de janeiro daquele ano. Ele não jogou um único jogo para Rijeka. Ele passou mais meio ano em Jeonnam, onde jogou mais 16 jogos e marcou 5 gols. Ele foi vendido para Changchun Yatai mais de 1 milhão de euros e jogou pelo restante de 2016 na Super Liga Chinesa, marcando duas vezes em 14 jogos. Ele voltou para a K-League em janeiro de 2017, assinando com a Ulsan Hyundai pelo preço de 935 mil euros. Ele disputou 18 jogos e marcou 4 gols para Ulsan até o momento, incluindo uma chave contra o Brisbane Roar na AFC Champions League .

Em 18 de setembro de 2019, marcou um hat-trick para o Dínamo de Zagreb contra o Atalanta na sua estreia na UEFA Champions League de 2019-20.

Ele fez sua estreia internacional em 9 de setembro de 2019 em uma partida de qualificação para a Euro 2020 contra o Azerbaijão em Baku, que terminou com um empate por 1 a 1, substituindo Ante Rebić aos 86 minutos.

