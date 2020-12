Celebridades Hilary Duff revela que série revival de “Lizzie McGuire” foi cancelada

Hilary Duff, de 33 anos, foi ao Instagram para avisar que o revival da série “Lizzie McGuire”, estrelada por ela, foi cancelado. O programa, inspirado na produção que foi ao ar de 2001 a 2004 com um filme homônimo, tinha começado a ser produzido em 2019.

“Eu me sinto tão honrada por ter a personagem Lizzie McGuire na minha vida. Ela causou um impacto tão duradouro em tantas pessoas, incluindo eu. Ver a lealdade e o amor dos fãs por ela até hoje significa muito para mim. Eu sei que existiram muitos esforços e conversas para fazer um reboot, mas, infelizmente e apesar dos melhores esforços de todos, não vai acontecer. Eu quero que um reboot da Lizzie seja honesto e autêntico com quem Lizzie seria hoje. É o que a personagem merece. Podemos todos parar por um minuto para lamentar pela mulher incrível que ela teria sido e pelas aventuras que teríamos tido com ela. Estou muito triste, mas prometo que todo mundo tentou ao máximo e as estrelas só não se alinharam. Ei, é disso que 2020 é feito”, disse a artista no desabafo.

Duff não explicou o motivo do cancelamento, a Variety afirma que a atriz e cantora queria fazer uma versão mais adulta da personagem enquanto a Disney queria um programa que pudesse ser assistido por crianças e famílias. Segundo a revista, essa também teria sido a causa de o criador e showrunner Terri Minsky ter sido desligado do projeto no começo do ano.

